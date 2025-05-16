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AH股新聞

16/05/2025 08:47

《駐京專電》人行等四部門支持科技創新，大力投早、投小、投長期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人民銀行、科技部、金監總局、中證監聯
合召開科技金融工作交流推進會。會議強調，金融管理部門、科技部門和金融機構要落實落細構
建科技金融體制的各項政策舉措，探索構建同科技創新相適應的體制機制，全方位支持科技創新
，大力投早、投小、投長期、投硬科技。
　
＊引導金融機構擴大科技企業首貸融資和設備更新貸款投放＊
　
　　會議提出，加快科技創新和技術改造再貸款政策落實，激勵引導金融機構擴大科技企業首貸
融資和設備更新貸款投放。更好發揮銀行保險服務科技創新的重要作用，切實提升科技領域貸款
投放和投資力度，縱深推進金融資產投資公司、股權投資試點、科技企業併購貸款試點等工作。
建設債券市場「科技板」，運用科技創新債券風險分擔工具為股權投資機構發債融資提供支持。
　
＊積極投資和承銷科技創新債券＊
　
　　會議並提出，完善支持科技創新的金融生態體系，推廣「創新積分制」，建立健全科技金融
統籌推進機制，深入推進科技要素市場化，提升融資對接、風險分擔、信息共享等配套政策的有
效性。金融機構要進一步提升服務能力，完善適應科技型企業特點的組織架構、人才隊伍和風險
管理體系，優化盡職免責、績效考核等內部機制，完善金融產品體系，積極投資和承銷科技創新
債券，為科技型企業提供全鏈條、全生命周期的優質金融服務。推動北京、上海、粵港澳大灣區
國際科技創新中心和成渝地區、武漢、西安等區域科技創新中心開展科技金融先行先試。

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