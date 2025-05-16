《駐京專電》術中離場醫生肖飛被釘牌，情婦被撤學位證、醫師執照

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京中日友好醫院副主任醫師肖飛因「術

中離場」４０分鐘、與多名女同事有婚外情等被妻子檢舉，其外遇對象之一、正接受住院醫師訓

練的董襲瑩則疑涉靠特權進入北京協和醫學院等問題，引起網民熱議。國家衛健委昨晚通報調查

處置情況，稱對肖某予以吊銷醫師執業證書、給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰；對中

日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款；對董某瑩入學資格造假，按程序撤銷董某瑩的畢業

證書、學位證書，並對其醫師資格證書、醫師執業證書予以撤銷。



＊肖某術中離場，將個人情緒凌駕於患者生命安全之上＊



就肖某的違規違紀違法主要問題，通報稱，肖某２０２４年７月在為某患者行胸腔鏡下肺葉

切除術時，作為此手術主要負責人和主刀醫生，違反手術安全管理制度，並與巡迴護士發生爭執

，在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，將個人情緒凌駕於

患者生命安全之上，未認識到醫師身份的特殊性及其行為給患者帶來的醫療安全風險。在婚姻關

係存續期間與董某瑩等存在不正當關係，其行為嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範，造成惡

劣社會影響。



通報稱，中日友好醫院已對肖某給予開除黨籍、解除聘用關係的處理。北京市衛生健康委依

據醫師管理法律法規，對肖某予以吊銷醫師執業證書，並給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的

處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。



＊董某瑩入學資格造假，博士論文抄襲，學術論文不當署名＊



就董某瑩的違規違法主要問題，通報稱，董某瑩２０１９年申請北京協和醫學院臨床醫學專

業培養模式改革試點班（「４＋４」試點班）時，入學資格存在造假行為。北京協和醫學院「４

＋４」試點班２０１９年境外招生對象應是２０１８至２０１９年度ＱＳ世界大學排名或

Ｔｉｍｅｓ世界大學排名前５０名的本科畢業生，還必須按照試點班入學課程要求修完總學分不

少於６６學分的醫學預科課程。董某瑩報名時提供的大學物理ＡＩ、大學物理ＡⅡ、有機化學Ｂ

、無機化學Ｂ等４門課程，共計１６學分為偽造，不符合當年報考資格。



此外，董某瑩２０２３年博士學位論文主體部分（綜述除外）與同年畢業的北京科技大學他

人學位論文重覆率超過２０％，存在抄襲剽竊學術不端行為，情節嚴重。同時，董某瑩以第一作

者或共同第一作者發表的學術論文有３篇屬於不當署名、１篇屬於重覆發表，存在科研誠信問題

。北京協和醫學院按程序撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書。北京市衛生健康委依據醫師管理法

律法規，對董某瑩醫師資格證書、醫師執業證書予以撤銷。



＊協和醫學院「４＋４」試點班方案不嚴密、管理不嚴格＊



就北京協和醫學院「４＋４」試點班核查情況，通報指，本次事件暴露出北京協和醫學院在

錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生思想政治教育等方面存在試點方

案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，目前北京協和醫學院正在深入整改。國家衛健委正

在會同教育部對北京協和醫學院「４＋４」試點進行全面評估，督促改革完善。



目前，國家衛健委調查組正聯合有關部門，對本次事件涉及的相關單位、人員開展深入調查

，對違規違紀違法等問題將嚴肅追責問責，調查情況將向社會公布。

