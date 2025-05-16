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AH股新聞

16/05/2025 10:47

《駐京專電》北交所修訂募集資金指引，超募資金不能用於歸還借款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北交所修訂發布《北京證券交易所上市公
司持續監管指引第９號－募集資金管理》，超募資金不能再用於永久補充流動資金和歸還銀行借
款，加強募集資金用途變更監管，自２０２５年６月１５日起施行。
　
　　本次《募集資金指引》修訂內容主要包括以下方面：一是嚴格監管超募資金的使用。超募資
金只能用於在建項目、新項目、股份回購並注銷，不能再用於永久補充流動資金和歸還銀行借款

　
　　二是加強募集資金用途變更和募投項目延期監管。使用閒置（超募）募集資金現金管理、臨
時補充流動資金，超審議額度、期限等且情形嚴重的，視為改變募集資金用途。募投項目延期的
，需履行董事會審議程序，並詳細披露延期原因、預計完成時間、保障延期後按期完成的相關措
施等。
　
　　三是強化募集資金安全性。使用閒置募集資金開展現金管理的，應通過募集資金專項賬戶或
者公開披露的專用結算賬戶實施，現金管理的產品類型不得為非保本型且投資期限不得超過１２
個月。閒置募集資金臨時補充流動資金，也應通過專項賬戶實施。
　
　　四是規範募集資金置換事項。在支付人員薪酬、購買境外產品設備等事項中，以募集資金直
接支付確有困難的，可以在以自籌資金支付後六個月內實施。
　
　　五是壓實中介機構責任。對於取消或者終止原募投項目，實施新項目或者永久補充流動資金
的，保薦機構應當說明前期保薦意見的合理性。

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