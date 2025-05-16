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AH股新聞

16/05/2025 15:47

《駐京專電》國資委發布１０央企１１名領導人員職務任免

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院國資委發布１０戶中央企業１１名
領導人員職務任免，涉中國物流集團、中國機械科學研究總院集團等。
　
　　徐鴻任中國物流集團有限公司黨委副書記、董事，提名為中國物流集團有限公司總經理人選
；免去其中國電氣裝備集團有限公司黨委常委職務，不再擔任中國電氣裝備集團有限公司總會計
師職務。鍾吉昌任中國物流集團有限公司黨委副書記、董事。
　
　　孟祥宇任中國機械科學研究總院集團有限公司黨委副書記、董事，提名為中國機械科學研究
總院集團有限公司總經理人選；徐鋒任中國有色礦業集團有限公司黨委委員、紀委書記；尹伊任
中國化學工程集團有限公司黨委常委、紀委書記；楊占東任中國冶金地質總局副局長；杜曉銘、
于博任中國民航信息集團有限公司黨委常委。
　
　　免去張萬順的中國保利集團有限公司黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任中國保利
集團有限公司總經理職務，退休；免去莫德旺的中國國新控股有限責任公司黨委副書記、董事職
務，不再擔任中國國新控股有限責任公司總經理職務，退休；聘任羅建川為中國中煤能源集團有
限公司外部董事。

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