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16/05/2025 11:12

《駐京專電》市監總局：綜合整治「內捲式」競爭，維護市場秩序

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家市監總局局長羅文在《人民日報》撰
文稱，當前，「內捲式」惡性競爭破壞市場公平競爭秩序，扭曲了資源配置與價格信號，成為企
業創新發展、向價值鏈中高端攀升的阻礙。綜合整治「內捲式」競爭是一項系統工程，要堅持系
統施策，強化政府、企業、行業協會的協同治理，健全長效機制，充分激發各類經營主體的內生
動力和創新活力，推動有效市場和有為政府更好結合，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩
序。
　
＊推動修訂價格法、反不正當競爭法等＊
　
　　文章稱，依法查處不正當競爭和價格違法行為。加強重點行業和領域監管執法，分領域開展
集中整治行動，加大打假治劣力度，嚴厲打擊惡意比價、虛假宣傳、低價傾銷等市場亂象，依法
查處一批重點案件，曝光一批典型案例，嚴懲一批違法違規行為，營造良好競爭生態。推動修訂
價格法、反不正當競爭法、電子商務法，制定網絡交易平台規則監督管理辦法、直播電商監督管
理辦法，完善相關監管措施和法律規則，保障經營主體合法權益。制定重點領域價格行為合規專
項指南，加強制度供給，明確法律界限。
　
　　部署開展網售產品質量安全專項整治三年行動，深入治理網售領域假冒偽劣等突出問題。制
定網絡銷售重點工業產品質量安全監督管理規定，規範重點產品網絡銷售行為。強化互聯網領域
知識產權執法，依法查處網絡銷售、直播帶貨中侵權假冒違法行為，督促電子商務平台經營者、
平台內經營者落實「通知－刪除－公示」責任。始終保持打擊假冒偽劣商品高壓態勢，加大跨區
域執法力度，確保執法實效。

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