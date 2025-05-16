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AH股新聞

16/05/2025 16:34

《駐京專電》數據局：數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ比重１０％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家數據局綜合司印發了《數字中國建設
２０２５年行動方案》。《行動方案》提出，到２０２５年底，數字中國建設取得重要進展，數
字領域新質生產力不斷壯大，數字經濟發展質量和效益大幅提升，數字經濟核心產業增加值占國
內生產總值比重超過１０％，數據要素市場建設穩步推進，算力規模超過３００ＥＦＬＯＰＳ，
政務數字化智能化水平明顯提升，數字文化建設躍上新台階。
　
＊著力發展智能網聯新能源汽車等＊
　
　　《行動方案》部署體制機制創新、地方品牌鑄造、「人工智能＋」、基礎設施提升、數據產
業培育、數字人才培育、數字化發展環境優化、數字賦能提升等８個方面的重大行動。深度挖掘
人工智能應用場景，積極開展人工智能高質量數據集建設。著力發展智能網聯新能源汽車、人工
智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端及智能製造裝備。加快推動物聯網、工業互聯網
優化升級，深入實施「東數西算」工程，逐步實現各地區算力需求與國家樞紐節點算力資源高效
供需匹配。
　
　　此外，加強交通、醫療、金融、製造、農業等重點領域數據標注，建設行業高質量數據集。
促進公共數據資源開發利用，推動公共數據「一本帳」管理、「一平台」運營、「一體化」應用
。布局建設數據產業集聚區，探索構建以數據要素驅動、數字技術賦能、數據平台支撐、產業融
通發展、集群生態共建為主要特征的產業組織新形態。

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