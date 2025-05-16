《新股上市》牧原食品據報聘投行安排來港上市，傳籌至少７８億元

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，內地養豬股牧原股份
（深：００２７１４）已聘請中信証券、高盛和摩根士丹利負責今年香港上市事宜。
知情人士指，相關考慮仍在進行中，規模和時間等細節可能會發生變化。
此前有報道指該公司計劃通過發行股票籌集至少１０億美元（約７８億港元）。（ｂｉ）
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16/05/2025 18:35
《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，內地養豬股牧原股份
（深：００２７１４）已聘請中信証券、高盛和摩根士丹利負責今年香港上市事宜。
知情人士指，相關考慮仍在進行中，規模和時間等細節可能會發生變化。
此前有報道指該公司計劃通過發行股票籌集至少１０億美元（約７８億港元）。（ｂｉ）
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