《新股上市》牧原食品據報聘投行安排來港上市，傳籌至少７８億元

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，內地養豬股牧原股份

（深：００２７１４）已聘請中信証券、高盛和摩根士丹利負責今年香港上市事宜。



知情人士指，相關考慮仍在進行中，規模和時間等細節可能會發生變化。



此前有報道指該公司計劃通過發行股票籌集至少１０億美元（約７８億港元）。（ｂｉ）

