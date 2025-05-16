新奧股份︰機構投資者對私有化反饋積極，料Ｈ股上市程序年底完成

《經濟通通訊社１６日專訊》新奧能源（０２６８８）公布，有關控股股東新奧股份

（滬：６００８０３）作為要約人建議私有化。總裁助理、董秘兼財務總監梁宏玉表示，私有化

議案已經過董事會二讀，整個上市程序６月中下旬將遞交申請予聯交所，同時將進行發改委等備

案及登記，目標最快年底前完成整個私有化及Ｈ上市程序。



＊機構投資者對私有化反饋積極＊



梁宏玉指出，目前Ａ股市場鼓勵產業鏈併購重組，提升上市公司質量，是次私有化新奧能源

正正符合目前Ａ股市場的大環境，而當地投資者亦明白市場環境及公司業務需求的變化，所以目

前接觸的國內投資者大多非常支持是次交易。至於港股市場的機構投資者反饋亦非常積極，主要

因為在貿易戰等外圍環境不確定性增多情況下，私有化行動仍可提供高溢價的註銷代價，他們對

此亦十分樂見。



新奧股份投資者關係總監危麗萍表示，私有化整合後，新奧股份可充分發揮其天然氣資源池

優勢和ＬＮＧ接收站的儲運能力，為新奧能源應對下游客戶需求的變化提供有效支撐。同時，兩

者的優勢將進一步融合互補，有利於增強應對新市場環境的競爭能力，實現資源的高效配置與業

務的深度融合，從而更好應對天然氣行業變化，更好滿足客戶多元化需求。



＊第二季天然氣銷售有所下滑＊



對於第二季天然氣銷售方面，董事長蔣承宏表示，按客戶類別作區分，一些產能過剩的行業

對天然氣的需求是有所下滑，高端或新能源相關產業的天氣用氣量是有增長的，但整體銷售的確

有所下滑。他指出，整體天然氣銷售量由高速增長的時期，陸續轉變為目前中速的增長，以前每

年可以錄按年１０％的增長，但由７至８年前每年增長已放緩至５％至８％。



至於未來天然氣價格走勢方面，蔣承宏指出，天然氣與原油都是周期性比較強的商品，目前

天然氣的價格仍處於向下的趨勢，但外圍經濟環境不確定性增加情況下，天然氣價格料會有所震

盪，但整體向下的趨勢仍保持不變。（ｋｌ）





























