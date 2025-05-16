《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱健全投資者保護長效機制

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。這是習近平總書

記２０１２年１２月至２０２５年３月期間有關重要論述的節錄。文章強調，黨風問題關系執政

黨的生死存亡。作風建設關系我們黨能不能長期執政、履行好執政使命。



中證監：不斷健全投資者保護長效機制

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５月１５日，中證監在北京舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監黨

委委員、副主席陳華平在致辭時表示，將與有關各方、社會各界進一步凝聚共識，協同推進投資

者保護工作，不斷健全投資者保護長效機制，切實增強投資者對資本市場的信任和信心。



嚴格公正執法司法護航資本市場改革發展

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５月１５日，最高法院、中證監聯合發布《關於嚴格公正執法司法服務保障資本市場高質量發展

的指導意見》。《指導意見》是司法保障資本市場改革發展的一部綱領性文件，有針對性地完善

司法政策和裁判規則，創新工作機制，全面提升審判監管質效，是資本市場法治建設的一項重要

成果，有助於充分發揮人民法院職能作用，強化司法與行政協同，全方位助推資本市場高質量發

展。





《上海證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。



依法打擊違法違規「造富」行為支持「小作文」受害人提訴訟

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最高人民法院、中證監聯合發布《關於嚴格公正執法司法服務保障資本市場高質量發展的指導意

見》。《意見》涉及多項內容，包括依法打擊資本違規隱形入股、違法違規「造富」行為，支持

投資者保護機構在相關普通代表人訴訟中依法履行代表人職責，支持「小作文」受害人提起民事

訴訟要求損害賠償等。



中證監舉辦「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動

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５月１５日，中證監在北京舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監副

主席陳華平去表示，下一步，中證監將從進一步推動資本市場高質量發展、優化完善投資者保護

制度機制、推動證券基金機構高質量發展、依法從嚴打擊證券期貨違法活動、支持受侵害投資者

依法維權等方面，不斷健全投資者保護長效機制，增強投資者對資本市場的信任和信心。





《證券時報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。



李強：把做強國內大循環作為推動經濟行穩致遠的戰略之舉

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５月１５日，國務院召開做強國內大循環工作推進會，總理李強在會上強調，深刻認識和準確把

握當前經濟形勢，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長

期成長性對沖國際循環的不確定性，推動我國經濟行穩致遠，努力實現高質量發展。



中證監舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動

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中證監副主席陳華平表示，中證監將與有關各方、社會各界進一步凝聚共識，協同推進投資者保

護工作，不斷健全投資者保護長效機制，切實增強投資者對資本市場的信任和信心。包括進一步

推動資本市場高質量發展，從根本上夯實投資者權益保護的基礎；優化完善投資者保護制度機制

，築牢投資者保護的制度根基。（ｅｗ）

