《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱健全投資者保護長效機制

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近
平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。這是習近平總書
記２０１２年１２月至２０２５年３月期間有關重要論述的節錄。文章強調，黨風問題關系執政
黨的生死存亡。作風建設關系我們黨能不能長期執政、履行好執政使命。
中證監：不斷健全投資者保護長效機制
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１５日，中證監在北京舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監黨
委委員、副主席陳華平在致辭時表示，將與有關各方、社會各界進一步凝聚共識，協同推進投資
者保護工作，不斷健全投資者保護長效機制，切實增強投資者對資本市場的信任和信心。
嚴格公正執法司法護航資本市場改革發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１５日，最高法院、中證監聯合發布《關於嚴格公正執法司法服務保障資本市場高質量發展
的指導意見》。《指導意見》是司法保障資本市場改革發展的一部綱領性文件，有針對性地完善
司法政策和裁判規則，創新工作機制，全面提升審判監管質效，是資本市場法治建設的一項重要
成果，有助於充分發揮人民法院職能作用，強化司法與行政協同，全方位助推資本市場高質量發
展。
《上海證券報》
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近
平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。
依法打擊違法違規「造富」行為支持「小作文」受害人提訴訟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
最高人民法院、中證監聯合發布《關於嚴格公正執法司法服務保障資本市場高質量發展的指導意
見》。《意見》涉及多項內容，包括依法打擊資本違規隱形入股、違法違規「造富」行為，支持
投資者保護機構在相關普通代表人訴訟中依法履行代表人職責，支持「小作文」受害人提起民事
訴訟要求損害賠償等。
中證監舉辦「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１５日，中證監在北京舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監副
主席陳華平去表示，下一步，中證監將從進一步推動資本市場高質量發展、優化完善投資者保護
制度機制、推動證券基金機構高質量發展、依法從嚴打擊證券期貨違法活動、支持受侵害投資者
依法維權等方面，不斷健全投資者保護長效機制，增強投資者對資本市場的信任和信心。
《證券時報》
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近
平的重要文章《鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風》。
李強：把做強國內大循環作為推動經濟行穩致遠的戰略之舉
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１５日，國務院召開做強國內大循環工作推進會，總理李強在會上強調，深刻認識和準確把
握當前經濟形勢，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長
期成長性對沖國際循環的不確定性，推動我國經濟行穩致遠，努力實現高質量發展。
中證監舉辦２０２５年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監副主席陳華平表示，中證監將與有關各方、社會各界進一步凝聚共識，協同推進投資者保
護工作，不斷健全投資者保護長效機制，切實增強投資者對資本市場的信任和信心。包括進一步
推動資本市場高質量發展，從根本上夯實投資者權益保護的基礎；優化完善投資者保護制度機制
，築牢投資者保護的制度根基。（ｅｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情