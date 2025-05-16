《神州經脈》李成鋼批對等關稅，英偉達擬上海設研發中心，滬指跌

《神州經脈》今日（１６日）市場乏焦點，滬深股市繼續回調，滬綜指收跌０﹒４％，報

３３６７﹒４６點；深成指全日則跌０﹒０７％，創業板指軟０﹒１９％。今日成交微跌，滬深

兩市交易額錄１﹒０９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少６２８億元或５﹒５％。



本周，中美關稅戰休戰令全球投資者鬆一口氣，美國將對中國商品加徵的關稅由１４５％暫

時降低至３０％，中國亦暫時將對美加徵的１２５％關稅降至１０％。高盛、摩根大通及花旗等

國際投行陸續上調對中國今年ＧＤＰ增長預期，並認為９０天暫緩期的「搶出口」效應，有望在

未來幾個月提振中國出口；但亦指出未來中美經貿談判仍有較大不確定性。滬綜指全周升

０﹒７６％，連升兩周共２﹒６８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２０３７，較上個交易日４時３０分收盤

價升９５點子，止兩連跌，全日在７﹒１９８２至７﹒２０６６之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１９３８，較上個交易日升２５點子，創４月３日以來近一個半月新高，和市場預

測偏離收窄至１５０點以內。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼１５－１６日出席亞太經合組織

（ＡＰＥＣ）第三十一屆貿易部長會議，期間不點名批評近期個別經濟體實施所謂「對等關稅」

、挑起全球貿易摩擦，嚴重違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，引發全球經濟動盪，很多貿

易夥伴都表達強烈不滿和明確反對。他稱，ＡＰＥＣ成員應攜手維護國際經貿秩序穩定，踐行真

正的多邊主義，堅決反對單邊主義和保護主義。



２﹒ 國家數據局綜合司印發《數字中國建設２０２５年行動方案》，目標是到２０２５年底，

數字中國建設取得重要進展，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重超過１０％，算力規

模超過３００ＥＦＬＯＰＳ等。行動方案其中提出，要深度挖掘人工智能應用場景，積極開展人

工智能高質量數據集建設；著力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等

新一代智能終端及智能製造裝備等。



３﹒ 中國聯通「智家通通」產品發布會上，中國聯通宣布聯合華為推出家庭機器人。中國聯通

介紹，智家通通為全國產、全自研，包括面向家庭場景的雲智ＯＳ，全棧式智控系統，通通智能

體等。智家通通並集十大功能於一體，包括視頻通話、家庭數字檔案館、家庭影音庫、家庭監控

台、家庭遊戲機、家庭健康醫生、家庭健身教練、家庭圖書館、家庭課堂、家庭辦公室。



４﹒ 曾引發車界大佬口水戰的自動緊急制動系統（ＡＥＢＳ），未來將強制安裝。《輕型汽車

自動緊急制動系統技術要求及試驗方法》近日完成起草，進入公開徵求意見階段，該標準將替代

現行國標ＧＢ╱Ｔ ３９９０１－２０２１，徵求意見截止日期為２０２５年６月３０日。對比

現行標準，該標準由推薦性轉為強制性，且適用範圍有所擴大，其中要求「Ｍ１和Ｎ１類汽車應

裝備自動緊急制動系統」，意味未來所有乘用車必須安裝ＡＥＢＳ。



５﹒ 美國商務部工業與安全局發公告指，在全球任何地方使用華為昇騰芯片均屬違反美國出口

管制行為，並警告允許使用美國人工智能芯片訓練中國人工智能模型的潛在後果。中國外交部發

言人林劍今日在例行記者會上回應稱，美方無端對中國芯片產品和人工智能產業進行惡意封鎖和

打壓，嚴重違反市場規則，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當權益。中方對此堅

決反對，絕不接受。



６﹒ 英國《金融時報》引述知情人士稱，英偉達尋求在上海設立研究中心。知情人士透露，英

偉達行政總裁黃仁勳上月與上海市市長龔正會面時討論了該計劃。英偉達正在上海租賃新辦公空

間，以容納現有員工並用於潛在擴張。另外，英偉達ＣＥＯ黃仁勳今日下午抵達台北，對於英偉

達台灣總部選址，黃仁勳稱將於下周一（１９日）在台北國際電腦展主題演講中正式揭曉。



７﹒ 據《新華社》報道，當地時間１５日，匈牙利政府與比亞迪在匈牙利總理府簽署戰略合作

協議，比亞迪正式宣布在布達佩斯設立其歐洲總部，並設立新的歐洲研發中心。比亞迪董事長兼

總裁王傳福表示，比亞迪歐洲總部將專注於銷售與售後、車輛認證及測試、車型本地化設計與功

能開發三大職能。根據協議，比亞迪將在布達佩斯創造數千個高價值就業崗位，通過與匈牙利至

少三所大學合作，提供培訓和繼續教育機會，並攜手當地供應商及企業，推動新能源汽車產業鏈

升級。



８﹒ 小米集團董事長雷軍昨晚通過微博正式宣布，小米自主研發設計的手機ＳｏＣ芯片命名為

「玄戒Ｏ１」，並計劃在５月下旬發布。雷軍稱，小米的造芯之路始於２０１４年９月，歷經超

長周期的投入與耐心等待，過程中小米展現出了巨大的投入與勇氣，也彰顯了其在核心技術自主

研發上的堅定決心。據數碼閒聊站爆料，「玄戒Ｏ１」芯片採用最新先進工藝，或填補國內在５

納米以內先進製程的空白。（ｓｌ）

