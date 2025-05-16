《鍾之日記》恒指兩連跌，小米逆市升

《鍾之日記》５月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



重磅科技股公布季績，阿里（０９９８８）上季利潤遜預期，拖累大市氣氛，今日恒指低開

逾２００點，疊加Ａ股向下，恒生指數全日走疲，收報２３３４５，跌１０８點或０﹒５％，主

板成交逾１９０７億元。本周指數錄升２％，累計恒指連升五周。阿里巴巴全日收跌４﹒２６％

，報１２３﹒４元。首季業績理想的網易（０９９９９）就大升１３％，報１９０元，連升３日

累計升幅１５﹒９２％。



＊滬指小幅收跌，按周仍升０﹒７６％＊



今日市場乏焦點，滬深股市繼續回調，滬綜指收跌０﹒４％，報３３６７﹒４６點；深成指

全日則跌０﹒０７％，創業板指軟０﹒１９％。今日成交微跌，滬深兩市交易額錄１﹒０９萬億

元人民幣，較上個交易日減少５﹒５％。



亞太經合組織（ＡＰＥＣ）會議今落幕，據悉美國貿易代表格里爾及中國商務部副部長李成

鋼舉行了會談，這距離他們在日內瓦舉行首次面對面會談還不到一周。市場關注後續ＡＰＥＣ會

議的中美會談內容會否釋出。



本周，中美關稅戰休戰令全球投資者鬆一口氣，美國將對中國商品加徵的關稅由１４５％暫

時降低至３０％，中國亦暫時將對美加徵的１２５％關稅降至１０％。高盛、摩根大通及花旗等

國際投行陸續上調對中國今年ＧＤＰ增長預期，並認為９０天暫緩期的「搶出口」效應，有望在

未來幾個月提振中國出口；但亦指出未來中美經貿談判仍有較大不確定性。滬綜指全周升

０﹒７６％，連升兩周共２﹒６８％。



＊小米逆市收升，自研手機晶片月底面世＊



小米集團（０１８１０）董事長雷軍１５日晚間通過微博正式宣布，小米自主研發設計的手

機ＳｏＣ晶片命名為「玄戒Ｏ１」，並計劃在５月下旬發布。雷軍稱，小米的造芯之路始於

２０１４年９月，歷經超長周期的投入與耐心等待，如今終於迎來了「玄戒Ｏ１」的發布。據內

地自媒體稱，「玄戒Ｏ１」晶片採用最新先進工藝，或填補國內在５納米以內先進製程的空白。

市場消息指，玄戒Ｏ１晶片預計將首度搭載於小米１５周年旗艦機型小米１５Ｓ Ｐｒｏ。



小米今天逆市收升１﹒７％，報５１港元。



此外，雷軍也談到了近期小米遭遇的輿論危機。關於汽車安全問題，雷軍表示，要在汽車安

全的領域，成為同檔最安全的車，要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，而是作為汽

車行業的領導者，做出（超越）行業水平的安全。



另外，小米已啟動今年６１８大促活動，主題為「科技生態，一步到位」。小米６１８大促

將推出１３億元人民幣讓利，疊加國補優惠最高可省３０００元人民幣。活動周期共分４個階段

，手機、電視、雪櫃、冷氣機、洗衣機，可穿戴、手提電腦、平板等均推出相應優惠。



＊寧德時代集資擴至４６億美元，恒瑞醫藥折讓逾兩成招股＊



《彭博》引述交易條款報道，寧德時代（０３７５０）（深：００３７５０）將香港招股價

格定在每股２６３元，發售規模擴大至１﹒３５６億股，集資額達４６億美元。寧德時代Ａ股兩

連跌，今日收跌０﹒３２％，報２５９﹒３６元人民幣。



寧德時代若最終行使超額配售選擇權，集資總額最高可達５３億美元。寧德時代招股期昨日

（１５日）中午截止，綜合市場資料，券商已借出２８２２億港元孖展，以公開發售額

２３﹒２５億港元計，超額認購倍數增至１２０倍。



寧德時代將於下周一（１９日）公布招股結果，並於下周二（２０日）掛牌上市，預計會以

少過１０％折讓定價，少過之前來港掛牌的Ａ股龍頭公司。瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市

場主管胡凌寒認為，這除了反映整體ＡＨ股價差收窄的現象，亦相信後續其他打算來港掛牌的龍

頭公司取得非常窄的折讓；具體仍視乎每家公司情況。



大型Ａ股接力在港招股，繼寧德時代招股「截飛」後，內地創新醫藥巨頭－－恒瑞醫藥

（０１２７６）（滬：６００２７６）接力啟動在港於５月１５日至２０日招股，最多集資近

９９億港元。計劃發行２﹒２億股Ｈ股，招股價介乎４１﹒４５至４４﹒０５港元，預期５月

２３日掛牌。



恒瑞醫藥Ａ股今日收升０﹒３％，報５３﹒８５元人民幣，以此計算，Ｈ股招股價相當於較

Ａ股折讓大約２４％－２９％。若全額行使超額配售權及發售量調整權，發行Ｈ股最高達

２﹒９７億股，恒瑞醫藥最高集資額可達１３０﹒８億港元，將成為近五年港股醫藥企業最大

ＩＰＯ。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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