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AH股新聞

16/05/2025 14:52

【關稅戰】李成鋼：ＡＰＥＣ成員應妥善處理單邊關稅維護經貿穩定

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼出席亞太經合組
織（ＡＰＥＣ）第三十一屆貿易部長會議，不點名批評近期個別經濟體實施所謂「對等關稅」、
挑起全球貿易摩擦，嚴重違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，引發全球經濟動盪，很多貿易
夥伴都表達強烈不滿和明確反對。他稱，ＡＰＥＣ成員應攜手維護國際經貿秩序穩定，踐行真正
的多邊主義，堅決反對單邊主義和保護主義，客觀看待、妥善處理單邊關稅措施引發的全球貿易
失序，確保全球貿易在世貿組織框架下順暢運行。
　
　　李成鋼表示，ＡＰＥＣ成員應在推動世貿組織改革上採取有效行動。用新方法處理發展議題
，推動第１４屆部長級會議取得發展導向型成果，推動盡早將投資便利化協定、電子商務協定納
入世貿組織法律框架，盡快恢復爭端解決機制正常運轉，完成有關加入談判，增強世貿組織代表
性和權威性。　
　
　　李成鋼指出，ＡＰＥＣ各方要秉持開放、普惠、包容原則，深化貿易投資自由化便利化合作
，大力推動區域經濟一體化進程。要發揮人工智能在促進貿易便利化方面的積極作用，為人工智
能賦能貿易打造開放合作的產供鏈體系。要構建開放包容、高效穩定的全球產供鏈，為企業創造
穩定、公平、透明、可預期的發展環境。要深化區域供應鏈互聯互通合作，促進標准對接，實現
區域供應鏈深層次互聯互通。（ｃｔ）

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