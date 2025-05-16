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AH股新聞

16/05/2025 15:48

《中國監管》四部門啟動「劍網２０２５」行動，打擊網絡侵權盜版

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》，國家版權局、工業和信息化部、公安部、國家
互聯網信息辦公室四部門近日聯合啟動打擊網絡侵權盜版「劍網２０２５」專項行動，這是全國
持續開展的第２１次打擊網絡侵權盜版專項行動。
　
　　本次專項行動於５月至１１月開展，將以視聽作品版權整治、動漫及遊戲領域版權整治、計
算機軟件版權整治、網絡存儲＋傳播領域的版權整治、網絡銷售版權整治、流媒體智能終端版權
整治等為重點。（ｊｑ）

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