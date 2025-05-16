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AH股新聞

16/05/2025 18:03

《打擊貪腐》浙江省委金融辦原副主任潘廣恩大搞權錢交易被雙開

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中央紀委國家監委網站今日通報，經浙江省紀委監委立案審查
調查浙江省委金融辦原副主任、省委金融工委原委員、省地方金融局原副局長潘廣恩嚴重違紀違
法問題包括：喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供，對抗組織審查；
無視中央八項規定精神和廉潔自律規定，多次收受管理服務對象所送的大額禮金、禮卡；違背組
織原則，不按規定報告個人有關事項；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在引入投
資資金、公司股改上市等方面謀取利益，非法收受巨額財物。
　
　　浙江省紀委監委決定給予潘廣恩開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌
犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
　　公開資料顯示，潘廣恩１９６７年８月生，浙江海寧人，曾任浙江省政府辦公廳科技處幹部
、主任科員，浙江省政府企業上市工作領導小組辦公室資本市場處副處長，省金融辦地方金融處
處長、證券期貨處處長，省金融辦黨組成員、人事教育處處長等職。
　
　　２０１８年８月，浙江省公示潘廣恩擬任省直單位副廳領導職務。此後，他出任省金融辦副
主任、黨組成員。２０１８年１０月，浙江省地方金融監督管理局成立，為省政府直屬機構，機
構規格為正廳，旨在強化地方監管職責，潘廣恩任該局副局長、黨組成員。２０２５年１月１１
日晚，浙江省紀委監委通報潘廣恩涉嫌嚴重違紀違法，主動投案受查。（ｊｑ）

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