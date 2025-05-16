《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１８％，李強促做強國內大循環

《經濟通通訊社１６日專訊》關稅戰雖然暫歇，中美博弈並未停止。就美國宣稱在全球使用

華為昇騰芯片都屬違反出口管制，中國商務部新聞發言人回應，美方此舉是典型的非市場和單邊

霸凌做法，充分暴露其單邊主義、保護主義本質。另有報道稱特朗普政府據悉擬將長鑫存儲等更

多中國企業列入實體清單。



滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１８％，報３３７４﹒７１點，深成指低開

０﹒２８％，創業板指低開０﹒３６％。盤初農業畜牧股走低，軍工股再度活躍。



面對國際貿易的不確定性，國務院總理李強再次強調，要把發展的戰略立足點放在做強國內

大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，推動中國經濟行

穩致遠，努力實現高質量發展。



人民銀行今日進行１０６５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有７７０億

元逆回購到期，即今日淨投放２９５億元。本周公開市場有８３６１億元逆回購到期，對沖本周

人行進行的４８６０億元逆回購，即全周共收水３５０１億元。計及１５日到期的１２５０億元

ＭＬＦ到期，全口徑計，本周共收水４７５１億元。（ｒｙ）

