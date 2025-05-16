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AH股新聞

16/05/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５２％，機器人概念股走高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市三大股指漲跌不一，滬綜指上午收跌０﹒５２％，報
３３６３﹒３２點，深成指微升０﹒０８％，創業板指揚０﹒１６％。滬深兩市半日交易額
６６５７億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７４７億元或１０％。
　
＊花旗將中國今年ＧＤＰ預測上調回４﹒７％＊
　
　　中美會談的成果好過預期，繼高盛、摩根大通之後，有更多投行開始上調對中國２０２５年
ＧＤＰ增長預期，並認為９０天暫緩期的搶出口效應，有望在未來幾個月提振中國出口；但未來
中美經貿談判仍有較大不確定性。
　
　　花旗發布報告稱，將中國今年ＧＤＰ增長預期再次上調回４﹒７％，４月初時曾因高關稅擔
憂下調至４﹒２％。該行並認為，中國出台大規模刺激措施的緊迫性已大大降低，政策料重回全
國人大和政協兩會時的設定。
　
　　盤面上，人形機器人概念股逆勢走強，萬向錢潮（深：０００５５９）、均勝電子
（滬：６００６９９）、日盈電子（滬：６０３２８６）等多股漲停。軍工股亦彈，利君股份
（深：００２６５１）升停封板。另外，保險及銀行等金融股陷入調整，農業股跌幅同樣靠前。
個股整體上漲多跌少，滬深兩市超３１００隻個股上揚。（ｒｙ）

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