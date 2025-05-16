《Ａ股行情》滬指跌０﹒４％周升０﹒８％，關注ＡＰＥＣ中美會談

《經濟通通訊社１６日專訊》今日市場乏焦點，滬深股市繼續回調，滬綜指收跌０﹒４％，

報３３６７﹒４６點；深成指全日則跌０﹒０７％，創業板指軟０﹒１９％。今日成交微跌，滬

深兩市交易額錄１﹒０９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少６２８億元或５﹒５％。



亞太經合組織（ＡＰＥＣ）會議今落幕，據悉美國貿易代表格里爾及中國商務部副部長李成

鋼舉行了會談，這距離他們在日內瓦舉行首次面對面會談還不到一周。市場關注後續ＡＰＥＣ會

議的中美會談內容會否釋出。



本周，中美關稅戰休戰令全球投資者鬆一口氣，美國將對中國商品加徵的關稅由１４５％暫

時降低至３０％，中國亦暫時將對美加徵的１２５％關稅降至１０％。高盛、摩根大通及花旗等

國際投行陸續上調對中國今年ＧＤＰ增長預期，並認為９０天暫緩期的「搶出口」效應，有望在

未來幾個月提振中國出口；但亦指出未來中美經貿談判仍有較大不確定性。滬綜指全周升

０﹒７６％，連升兩周共２﹒６８％。



今日盤面上看，ＰＥＥＫ材料及可控核聚變概念爆發，領漲概念板塊。汽配股收漲１﹒８％

，零售連鎖亦走強，全國優化離境退稅政策擴大入境消費工作推進會１５日在京召開，會議指出

，要推動離境退稅政策加快落實落地，擴大入境消費，為大力提振消費、推動經濟持續回升向好

作出積極貢獻。



下跌方面，物流股收低１﹒４％，保險、銀行等金融板塊展開調整，農業畜牧及白酒股跌幅

靠前。個股升多跌少，滬深兩市共２８７０隻個股上漲。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８８９﹒０９ －０﹒４６

上證指數 ３３６７﹒４６ －０﹒４０ ４３５６﹒４７

深證成指 １０１７９﹒６０ －０﹒０７ ６５３８﹒９６

創業板指 ２０３９﹒４５ －０﹒１９

科創５０ ９９５﹒２４ －０﹒５７

Ｂ股指數 ２５９﹒３３ ＋０﹒２４ ０﹒６９

深證Ｂ指 １１９５﹒０６ ＋０﹒５０ ０﹒４２

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