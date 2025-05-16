《Ａ股焦點》４月中國快遞發展指數同比增６﹒５％，順豐Ａ跌１％

《經濟通通訊社１６日專訊》根據國家郵政局數據，４月中國快遞發展指數為４４３﹒２，
同比增長６﹒５％。快遞企業積極服務現代農業與先進製造業，產業協同能力增強。
快遞物流股午後偏軟，順豐控股（深：００２３５２）跌１﹒３％，圓通速遞
（滬：６００２３３）跌１﹒１％，申通快遞（深：００２４６８）走低１％，韻達股份
（深：００２１２０）、德邦股份（滬：６０３０５６）均挫。（ｒｙ）
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
16/05/2025 14:12
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同比增長６﹒５％。快遞企業積極服務現代農業與先進製造業，產業協同能力增強。
快遞物流股午後偏軟，順豐控股（深：００２３５２）跌１﹒３％，圓通速遞
（滬：６００２３３）跌１﹒１％，申通快遞（深：００２４６８）走低１％，韻達股份
（深：００２１２０）、德邦股份（滬：６０３０５６）均挫。（ｒｙ）
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