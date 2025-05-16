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AH股新聞

16/05/2025 09:16

《中國要聞》中法簽署禽肉和種禽種蛋合作文件

　　《經濟通通訊社１６日專訊》第十次中法高級別經濟財金對話１５日在法國巴黎舉行。對話
中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長
隆巴爾共同主持對話。對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，中法雙方簽署了中法
禽肉和種禽種蛋合作文件。
　
　　在對話中，何立峰表示，中方願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務
協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵，挖掘互利合作潛力，著力營
造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新活力，同時帶動引領中歐合作實現
新發展。
　
　　隆巴爾表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支
持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高質量產品。法方將提供更好營商環境
，吸引更多中國企業赴法投資展業，推動法中經濟財金領域務實合作取得更多積極成果。
　
　　會後，何立峰與隆巴爾共同出席了中法企業家座談會並分別致辭。
　
　　在法期間，何立峰還調研參觀了法國家庭農場，並會見了法國化妝品、醫藥和航空等領域企
業代表。（ｓｌ）

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