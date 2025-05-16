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AH股新聞

16/05/2025 10:52

《中國要聞》李成鋼：中國加入數字經濟夥伴關係協定談判進展積極

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部網站今日發文稱，商務部國際貿易談判代表兼副部
長李成鋼５月１５日在韓國濟州參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會期間，出席中國與《
數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）成員部級會議。「中國加入ＤＥＰＡ工作組」主席國智利
的外交部國際經濟關係副部長薩紐埃薩主持會議，新西蘭貿易部長麥克萊、新加坡貿易關係部長
傅海燕、韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教出席會議。
　
＊李成鋼：冀與ＤＥＰＡ成員方採創新方式加快談判進程＊
　
　　李成鋼表示，中國加入ＤＥＰＡ工作組成立以來，中方與成員方持續開展各層級密切溝通，
全面展示中方達到協定高標準的決心、能力和行動，談判取得積極進展。中方堅定不移推動高水
平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，維護以規則為基礎的國際經貿秩序。中方加入
ＤＥＰＡ，將為各方企業帶來更多市場機遇，並為ＤＥＰＡ長遠發展和國際數字經濟規則構建作
出積極貢獻。中方期待與ＤＥＰＡ成員方採取創新方式，共同加快談判進程，推動談判取得更多
實質性進展。
　
　　ＤＥＰＡ成員積極評價中國加入工作組取得的進展，認為已開展的工作加深了成員與中國間
對彼此數字治理體系和實踐的了解，表示願與中方共同努力，積極推進各層級磋商，推動談判取
得更大進展。
　
　　２０２１年１１月１日，中方提出加入ＤＥＰＡ申請。２０２２年８月１８日，根據
ＤＥＰＡ聯合委員會的決定，中國加入工作組成立，正式啟動中國加入談判。（ｓｌ）

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