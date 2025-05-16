《中國要聞》國際低空經濟合作聯盟深圳辦成立大會，總部設於香港

《經濟通通訊社１６日專訊》據《證券時報》報道，國際低空經濟合作聯盟今日在深圳舉行
成立大會。該聯盟是由全球低空經濟領域的科研機構、企事業單位及專業人士自願組成的國際性
、非營利社會組織，隸屬國際投資促進會，總部設於香港，運營中心位於粵港澳大灣區，致力於
推動全球低空經濟生態體系建設，促進技術標準化、國際合作與產業融合發展。（ｓｌ）
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16/05/2025 11:12
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、非營利社會組織，隸屬國際投資促進會，總部設於香港，運營中心位於粵港澳大灣區，致力於
推動全球低空經濟生態體系建設，促進技術標準化、國際合作與產業融合發展。（ｓｌ）
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