【傾力救市】鴻鵠基金三期獲批，國壽資產：中長期資金將盡早入市

《經濟通通訊社１６日專訊》國家金融監督管理總局已於５月１３日（周二）批覆同意中國

人壽資產管理有限公司（下稱「國壽資產」）參與第三批保險資金長期投資改革試點。



國壽資產４月９日向金融監管總局遞交申請，擬聯合相關機構共同發起設立鴻鵠志遠（上海

）私募投資基金有限公司（下稱「鴻鵠基金」）三期。國壽資產表示，將與相關機構盡快推進鴻

鵠基金三期落地相關工作，實現中長期資金盡早入市，堅定做資本市場的「耐心資本」。



＊２００億鴻鵠基金二期擬近期投資入市＊



此前，在金監總局的指導和支持下，中國人壽與相關機構聯合發起設立總規模５００億元（

人民幣．下同）的鴻鵠基金，由國壽資產與新華資產發起設立的國豐興華（北京）私募基金管理

有限公司擔任基金管理人，率先開展保險資金長期投資改革試點，並於２０２４年３月４日正式

啟動投資。截至２０２５年３月初，鴻鵠基金一期已成功投資落地５００億元。



２０２５年３月５日，國家金融監督管理總局正式批覆鴻鵠基金二期，規模２００億元，計

劃近期投資入市，主要聚焦大市值、流動性好和較高市場影響力的優質上市公司，通過長期持有

此類資產，進一步發揮長期資本、耐心資本作用。



鴻鵠基金三期將一以貫之地秉持市場化、法治化和「長錢長投」原則及方案框架，堅持保險

資金長期資本屬性，投資並長期持有公司治理良好、經營運作穩健、股息相對穩定、股票流動性

相對較好，且具備良好股息回報的大盤藍籌公司股票，進一步減少股價短期波動對保險公司財務

報表的影響，促進實現長期、穩定、可持續的投資收益。（ｓｌ）

