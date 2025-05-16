【數據前瞻】超高關稅衝擊，４月工業增加值增速料創五個月低

《經濟通通訊社１６日專訊》美國４月開始的對華超高關稅令中國經濟階段性承壓。國家統

計局將於下周一（１９日）公布４月工業、固投及消費數據，《路透》綜合２４家機構預估中值

顯示，中國４月規模以上工業增加值同比增速料從３月的７﹒７％回落至５﹒５％，為去年１１

月以來低點。



＊消費增速料略降，回投增速或持平＊



消費方面，在以舊換新政策和假期出行升溫共同推動下，４月社會消費品零售總額預計同比

增５﹒５％，低於上月的５﹒９％，但仍處於較高水平。投資則料保持穩定，１－４月固定資產

投資（不含農戶）同比增速預計持平於４﹒２％。



花旗報告稱，４月份的數據將開始顯現禁止性關稅的初步衝擊，國內經濟活動環比動能難免

會有所放緩，但料仍保持穩健；內需型產業生產或保持韌性。



＊汽車零售有支撐，基建投資邊際向好＊



浙商證券李超宏觀團隊表示，一季度開門紅脈衝後，疊加出口擾動，工業生產或將有所放緩

，但工業穩增長背景下仍有望保持韌性，從高頻數據看，４月工業生產景氣總體平穩。該團隊並

指，４月居民出行強度修復明顯，出行類和聚集類等高社交屬性消費有望展現韌性；另外，各廠

商密集發布新技術和新車型，疊加政策驅動，對汽車零售構成有力支撐。



李超團隊並指出，當前宏觀經濟運行處於漸進修復階段，在資本品價格低位運行的過程中，

投資作為逆周期的快變量對經濟托底較多，尤其廣義基建投資邊際向好態勢明顯。預計１－４月

全國固定資產投資（不含農戶）增速為４﹒４％，其中基礎設施投資同比料增長５﹒７％，製造

業投資增長９﹒３％，房地產開發投資下降１０﹒１％。（ｓｌ）

