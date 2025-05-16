《中國要聞》今麥郎回應代工娃哈哈純淨水：合作一年產約１２億瓶

《經濟通通訊社１６日專訊》對於娃哈哈純淨水曾由今麥郎代工的爭議，今麥郎董事長范現

國接受內媒採訪時回應稱，去年娃哈哈純淨水銷量暴增，娃哈哈公司為保障市場需求，在全國尋

找瓶裝水代工廠，經過篩選後發現今麥郎在全國有２６個生產基地，具有運輸半徑短的優勢，可

以降低運費，同時今麥郎１１５條飲料流水線中有３２條高速流水線，基於這樣的生產規模和性

價比，最後雙方達成協議。



范現國又稱，在去年銷售旺季藍標水產能緊張的情況下，今麥郎仍優先支持娃哈哈。從去年

５月洽談合作到今年５月，今麥郎共為娃哈哈代工生產了５０００多萬箱，相當於１２億瓶的純

淨水。今麥郎自己的飲用水產品包括藍標水、涼白開、今礦，每年銷售量達１２０多億瓶，而娃

哈哈代工產品佔今麥郎自身產能的１０％左右。



值得注意的是，娃哈哈日前在相關聲明中提到，自２０２５年４月起，娃哈哈已終止與今麥

郎的合作，並指原因是代工期間娃哈哈自查發現個別批次純淨水產品未通過出廠抽樣檢測。范現

國未有在受訪時回應相關檢測問題。



＊娃哈哈：不排除近期推出全新自有品牌＊



娃哈哈方面昨日曾就事件回應稱，去年因水產品市場需求快速增長，故公司的產品結構相應

調整，導致公司產能緊張，娃哈哈迅速啟動應對措施，委託代工廠生產同時進行自有設備改造與

投資新建工廠。目前娃哈哈已完成１８條高速產線的布局，並新建落成多個現代化工廠，現階段

公司產能會隨著新產線的投產穩定供應，完全實現自主生產。娃哈哈方面還透露，不排除在近期

推出全新的自有品牌，並已為轉型做好相關準備工作。（ｓｌ）

