【數據解讀】統計局：物價低位運行影響經營就業，要促進價格回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國新辦就４月份國民經濟運行情況舉行新

聞發布會，４月份，居民消費價格同比略有下降，環比由降轉漲，延續總體穩定的態勢。從同比

看，ＣＰＩ同比下降０﹒１％，降幅與上月持平。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，當前物價

總體上還處在低位運行，這會加大企業生產經營壓力，影響居民就業增收。因此，推動價格保持

在合理區間很重要。下階段，要繼續發揮宏觀政策組合效應，進一步擴大國內需求，深化供給側

結構性改革，改善經濟循環，持續規範市場秩序，促進價格合理回升。



他表示，ＣＰＩ同比小幅下降，主要是受國際油價下行對國內價格傳導影響。４月份，

ＣＰＩ中能源價格同比下降４﹒８％，降幅比上月擴大２﹒２個百分點，其中汽油價格下降

１０﹒４％，下拉ＣＰＩ約０﹒３８個百分點。從環比來看，４月份ＣＰＩ環比上漲０﹒１％，

上月下降０﹒４％。ＣＰＩ環比由降轉漲，主要是受食品和出行服務回升帶動。部分肉類、水產

品和鮮果價格環比上漲，帶動食品價格環比上漲０﹒２％；受需求回暖和假日因素影響，飛機票

、交通工具租賃費、賓館住宿和旅游價格環比上漲在３﹒１％和１３﹒５％之間，也帶動ＣＰＩ

環比上漲。

