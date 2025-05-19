【數據解讀】統計局：ＰＰＩ續處下降區間，影響工業企業效益改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國新辦就４月份國民經濟運行情況舉行新

聞發布會，４月份ＰＰＩ同比下降２﹒７％，降幅比上個月擴大０﹒２個百分點。國家統計局新

聞發言人付凌暉表示，ＰＰＩ持續處於下降區間，部分行業價格下降幅度較大，影響工業企業效

益改善。對此，要持續擴大國內需求，大力推動科技創新和產業創新，優化調整產能結構，實現

產需高水平動態平衡，促進工業品價格回歸合理區間，改善企業經營，增強發展信心，促進經濟

持續健康發展。



他指出，４月份，受國際能源價格下行輸入性影響和國內部分行業價格下降的帶動，４月份

ＰＰＩ同比降幅有所擴大。盡管ＰＰＩ同比持續下降，但隨著宏觀政策加力顯效，市場需求回暖

，新動能快速成長，部分領域的價格還是有所改善。



一是高端製造領域需求帶動增強。經濟結構調整穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業

價格出現一定上漲。４月份，可穿戴智能設備製造價格上漲３％，飛機製造價格上漲１﹒３％。

在智能化和數字化發展帶動下，一些數字產品製造價格也在上漲。４月份，集成電路封裝測試系

列價格上漲２﹒７％，服務器價格上漲１％。



二是擴內需政策拉動效果顯現。「兩新」政策顯效，４月份，家用洗衣機、新能源乘用車價

格同比降幅比上月分別收窄０﹒３和０﹒２個百分點。電工機械專用設備製造、農林牧漁專用機

械製造業價格同比降幅分別收窄０﹒７和０﹒２個百分點。



三是部分傳統行業供需有所改善。４月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業

價格同比降幅比上月分別收窄１﹒４和１個百分點。

