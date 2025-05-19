  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 11:36

【數據解讀】統計局：ＰＰＩ續處下降區間，影響工業企業效益改善

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國新辦就４月份國民經濟運行情況舉行新
聞發布會，４月份ＰＰＩ同比下降２﹒７％，降幅比上個月擴大０﹒２個百分點。國家統計局新
聞發言人付凌暉表示，ＰＰＩ持續處於下降區間，部分行業價格下降幅度較大，影響工業企業效
益改善。對此，要持續擴大國內需求，大力推動科技創新和產業創新，優化調整產能結構，實現
產需高水平動態平衡，促進工業品價格回歸合理區間，改善企業經營，增強發展信心，促進經濟
持續健康發展。
　
　　他指出，４月份，受國際能源價格下行輸入性影響和國內部分行業價格下降的帶動，４月份
ＰＰＩ同比降幅有所擴大。盡管ＰＰＩ同比持續下降，但隨著宏觀政策加力顯效，市場需求回暖
，新動能快速成長，部分領域的價格還是有所改善。
　
　　一是高端製造領域需求帶動增強。經濟結構調整穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業
價格出現一定上漲。４月份，可穿戴智能設備製造價格上漲３％，飛機製造價格上漲１﹒３％。
在智能化和數字化發展帶動下，一些數字產品製造價格也在上漲。４月份，集成電路封裝測試系
列價格上漲２﹒７％，服務器價格上漲１％。
　
　　二是擴內需政策拉動效果顯現。「兩新」政策顯效，４月份，家用洗衣機、新能源乘用車價
格同比降幅比上月分別收窄０﹒３和０﹒２個百分點。電工機械專用設備製造、農林牧漁專用機
械製造業價格同比降幅分別收窄０﹒７和０﹒２個百分點。
　
　　三是部分傳統行業供需有所改善。４月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業
價格同比降幅比上月分別收窄１﹒４和１個百分點。

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處