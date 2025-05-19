【數據解讀】統計局：房地產續止跌回穩，部分城市交易活躍度提升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國新辦就４月份國民經濟運行情況舉行新

聞發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從房地產情況來看，４月份保持基本穩定。他指

出，今年以來，政策效果繼續顯現，房地產市場繼續朝著止跌回穩的方向邁進。從４月份情況來

看，房地產市場交易和價格基本穩定，部分一、二線城市交易活躍度有所提升。



一是市場交易基本平穩。隨著各項穩樓市政策陸續落地生效，房地產銷售有所回穩，部分城

市市場交易呈現積極變化。１－４月份，新建商品房銷售面積下降２﹒８％，降幅比１－３月份

收窄０﹒２個百分點。從４０個重點城市的情況來看，１－４月份，新建商品住宅銷售面積和銷

售額同比分別增長０﹒１％和２％。



二是房價運行總體穩定。從環比來看，４月份，７０個大中城市中，一、二線城市新建商品

住宅銷售價格環比持平，三線城市略有下降。從同比來看，４月份，７０個大中城市中，各線城

市的商品住宅銷售價格同比降幅繼續收窄。其中，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比

分別收窄０﹒７、０﹒５和０﹒３個百分點；二手住宅銷售價格同比收窄０﹒９、０﹒５和

０﹒４個百分點。



三是房地產庫存和新開工有所改善。隨著房地產銷售回暖，房地產企業商品房庫存減少，開

工建設出現改善。４月末，商品房待售面積比３月末繼續減少，連續兩個月減少。１－４月份，

全國房屋新開工面積同比降幅比１－３月份收窄０﹒６個百分點。



總的來看，在各項促進房地產市場止跌回穩政策作用下，４月份房地產市場基本穩定。從未

來看，居民對綠色、智能、安全的好房子需求不斷擴大，老舊小區改造升級、房地產建設提質增

效前景廣闊。但也要看到，當前房地產市場總體仍在調整轉型過程中，剛性和改善性需求仍待進

一步釋放，部分地區房地產去化壓力較大，促進房地產回穩仍需要繼續努力。下階段，持續加大

「好房子」建設供應力度，積極推動城市更新行動和保障房建設，加快構建房地產發展新模式，

更好滿足人民群眾美好居住的需求，促進房地產市場平穩健康發展。

