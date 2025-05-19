《駐京專電》尹力召開金融工作座談會：推動首都金融高質量發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市委書記尹力１６日圍繞「服務國家

金融管理中心建設，推動首都金融高質量發展」調查研究，並召開金融工作座談會。中央金融辦

分管日常工作的副主任王江，中國人民銀行行長潘功勝，國家金融監督管理總局局長李雲澤，中

國證監會主席吳清，市委副書記、市長殷勇分別參加。



北京市和中國證監會領導來到北京證券交易所，察看企業上市審核流程展示，了解北交所努

力打造服務創新型中小企業主陣地等情況。尹力指出，要深化北交所改革，不斷完善制度設計，

實現健康快速發展。落實好北交所深改１９條，推動上市企業擴圍提質。



＊持續用力構建一流科技創新金融服務體系＊



隨後召開的金融工作座談會，有中央金融管理部門和一百餘家中外金融機構參加。尹力強調

，要著力提升金融服務首都發展的質效。在優化提升首都功能的資金保障上持續用力，積極對接

國家重大戰略，提高金融服務「四個中心」功能水平，優化「三城一區」、城市副中心金融發展

環境，創新投融資模式。在構建一流科技創新金融服務體系上持續用力，積極培育長期資本、耐

心資本，更好滿足新興產業和未來產業融資需求。



深化中關村科創金融改革試驗區建設，推動數字金融發展。在完善實體經濟融資服務上持續

用力，共同抓好中央支持穩市場穩預期一攬子金融政策落實，推動民營企業、中小微企業融資增

量擴面、降本增效，完善多層次金融市場體系，精準對接擴大內需戰略，優化產品服務供給。在

加強金融惠民上持續用力，圍繞文化體育、教育醫療、社會保障等領域，提供更豐富民生金融產

品，加大對健康產業、銀髮經濟金融支持。持續優化外幣支付服務，助力北京打造國際消費中心

城市和全球旅遊目的地。

