《駐京專電》中證監修改上市公司重大資產重組管理辦法，簡化審核

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中證監發布《關於修改＜上市公司重大資

產重組管理辦法＞的決定》。此次修訂在簡化審核程序、創新交易工具、提升監管包容度等方面

作出優化。市值超過１００億元（人民幣．下同）且信息披露質量評價連續兩年為Ａ的優質公司

發行股份購買資產（不構成重大資產重組）的情況，受理後５個工作日內完成審核，中證監在５

個工作日內完成註冊。



鼓勵私募基金參與上市公司併購重組。對私募基金投資期限與重組取得股份的鎖定期實施「

反向掛勾」，明確私募基金投資期限滿４８個月的，第三方交易中的鎖定期限由１２個月縮短為

６個月，重組上市中控股股東、實際控制人及其控制的關聯人以外的股東的鎖定期限由２４個月

縮短為１２個月。



修改主要包括以下內容：一是建立重組股份對價分期支付機制。將申請一次註冊、分期發行

股份購買資產的註冊決定有效期延長至４８個月。



二是提高對財務狀況變化、同業競爭和關聯交易監管的包容度。



三是新設重組簡易審核程序。明確適用簡易審核程序的重組交易無需證券交易所併購重組委

審議，中證監在５個工作日內作出予以註冊或者不予註冊的決定。



四是明確上市公司之間吸收合併的鎖定期要求。對被吸併方控股股東、實際控制人或者其控

制的關聯人設置６個月鎖定期，構成收購的，執行《上市公司收購管理辦法》１８個月的鎖定期

要求；對被吸併方其他股東不設鎖定期。



五是鼓勵私募基金參與上市公司併購重組。對私募基金投資期限與重組取得股份的鎖定期實

施「反向掛鈎」，明確私募基金投資期限滿４８個月的，第三方交易中的鎖定期限由１２個月縮

短為６個月，重組上市中控股股東、實際控制人及其控制的關聯人以外的股東的鎖定期限由２４

個月縮短為１２個月。

