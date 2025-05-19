  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 09:35

《駐京專電》中證監修改上市公司重大資產重組管理辦法，簡化審核

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中證監發布《關於修改＜上市公司重大資
產重組管理辦法＞的決定》。此次修訂在簡化審核程序、創新交易工具、提升監管包容度等方面
作出優化。市值超過１００億元（人民幣．下同）且信息披露質量評價連續兩年為Ａ的優質公司
發行股份購買資產（不構成重大資產重組）的情況，受理後５個工作日內完成審核，中證監在５
個工作日內完成註冊。
　
　　鼓勵私募基金參與上市公司併購重組。對私募基金投資期限與重組取得股份的鎖定期實施「
反向掛勾」，明確私募基金投資期限滿４８個月的，第三方交易中的鎖定期限由１２個月縮短為
６個月，重組上市中控股股東、實際控制人及其控制的關聯人以外的股東的鎖定期限由２４個月
縮短為１２個月。
　
　　修改主要包括以下內容：一是建立重組股份對價分期支付機制。將申請一次註冊、分期發行
股份購買資產的註冊決定有效期延長至４８個月。
　
　　二是提高對財務狀況變化、同業競爭和關聯交易監管的包容度。
　
　　三是新設重組簡易審核程序。明確適用簡易審核程序的重組交易無需證券交易所併購重組委
審議，中證監在５個工作日內作出予以註冊或者不予註冊的決定。
　
　　四是明確上市公司之間吸收合併的鎖定期要求。對被吸併方控股股東、實際控制人或者其控
制的關聯人設置６個月鎖定期，構成收購的，執行《上市公司收購管理辦法》１８個月的鎖定期
要求；對被吸併方其他股東不設鎖定期。
　
　　五是鼓勵私募基金參與上市公司併購重組。對私募基金投資期限與重組取得股份的鎖定期實
施「反向掛鈎」，明確私募基金投資期限滿４８個月的，第三方交易中的鎖定期限由１２個月縮
短為６個月，重組上市中控股股東、實際控制人及其控制的關聯人以外的股東的鎖定期限由２４
個月縮短為１２個月。

【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處