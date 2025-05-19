【數據解讀】統計局：政策效應顯現，首４月設備購置投資增１８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》內地４月工業增加值增６﹒１％，高於預

期的５﹒５％，但增幅較３月回落１﹒６個百分點。１－４月份，規模以上工業增加值同比增長

６﹒４％。



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，從投資來看，「兩重」「兩新」

政策效應持續顯現，投資規模持續擴大。１－４月份，固定資產投資同比增長４％。在大規模設

備更新接續推動帶動下，１－４月份設備工器具購置投資同比增長１８﹒２％，對全部投資增長

的貢獻率達到６４﹒５％。



在「兩新」政策加力擴圍和產業升級帶動下，裝備製造業持續較快增長，４月份裝備製造業

增加值同比增長９﹒８％。對規模以上工業增長的貢獻率達到５５﹒９％。４月份，信息傳輸軟

件和信息技術服務業、租賃和商務服務業生產指數分別增長１０﹒４％和８﹒９％，明顯快於全

部服務業增長。



４月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長１０％，其中，航空航天相關設備製造、集

成電路製造增加值分別增長２１﹒４％和２１﹒３％。「人工智能＋」驅動作用增強，數字產業

蓬勃發展，４月份，規模以上數字產品製造業增加值增長１０％。綠色低碳轉型不斷深入，新能

源產業發展較快，４月份新能源汽車、充電樁等新能源產品產量分別增長３８﹒９％和

４３﹒１％。

