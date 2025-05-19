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AH股新聞

19/05/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１６７６﹒５２
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６３３﹒９８
招商銀行　（６０００３６）　　　５６０﹒０８
寒武紀　　（６８８２５６）　　　５３３﹒３１
兆易創新　（６０３９８６）　　　４６７﹒７７
中遠海控　（６０１９１９）　　　４５９﹒４１
農業銀行　（６０１２８８）　　　４２７﹒８４
均勝電子　（６００６９９）　　　４００﹒５８
工商銀行　（６０１３９８）　　　３６７﹒３２
中國平安　（６０１３１８）　　　３５６﹒３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２４６５﹒２２
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１９４４﹒７５
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　９５３﹒１９
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　６３３﹒９９
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　５８８﹒９６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　５６１﹒３３
東方財富　　　　　　　（３０００５９）　５４９﹒９７
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）　５４３﹒３０
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）　４４４﹒４２
三花智控　　　　　　　（００２０５０）　４０３﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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