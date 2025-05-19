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AH股新聞

19/05/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：國貨「圈粉」，入境消費增長可期

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
多部門協同施策助推首都金融高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１６日，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中證監主席吳清就
「服務國家金融管理中心建設，推動首都金融高質量發展」這一主題，提出了一系列相關政策舉
措。５月１６日上午，北京市委書記尹力圍繞「服務國家金融管理中心建設，推動首都金融高質
量發展」調查研究，並召開金融工作座談會。中央金融辦分管日常工作的副主任王江，潘功勝，
李雲澤，吳清，北京市委副書記、市長殷勇分別參加。
　
國貨「圈粉」，入境消費增長可期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「我太喜歡泡泡瑪特了，今天在這裏『圓夢』了。這是我在中國１５天旅行的最後一站，打算再
給家人朋友買些紀念品。我從《北京離境退稅指南》了解到，同一境外旅客同一日在同一退稅商
店內購買退稅商品的金額須達到２００元人民幣，符合條件就可以申請退稅，很劃算。」５月
１６日，西班牙遊客勞拉在北京王府井商圈買到了心儀的泡泡瑪特盲盒。中國證券報記者在王府
井商圈看到，像勞拉一樣拎著各色購物袋的外國遊客不在少數。
　
上交所將更大力度「引長錢」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１８日，上交所近日舉辦商業銀行理財公司權益類資金入市專題培訓，針對相關資金入市提
供多維度的政策解讀和實操培訓。此次活動旨在助力構建投資和融資相協調的金融市場生態，充
分釋放ＥＴＦ在引入中長期資金方面的效能，持續壯大「長錢長投」規模。上交所表示，下一步
將持續做深做實做細投資端綜合服務，凝聚市場合力，創新央企投融資綜合服務機制，持續提升
投資者回報，更大力度「引長錢」，為穩市場、穩預期提供支持。
　
　
《上海證券報》
　
中證監：打造資本市場改革開放新高地
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５月１６日上午，北京市委書記尹力圍繞「服務國家金融管理中心建設，推動首都金融高質量發
展」調查研究，並召開金融工作座談會。中央金融管理部門和一百餘家中外金融機構參會。尹力
強調，在構建一流科技創新金融服務體系上持續用力，積極培育長期資本、耐心資本，更好滿足
新興產業和未來產業融資需求。深化中關村科創金融改革試驗區建設，推動數字金融發展。
　
重組新規提升上市公司併購積極性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月１６日，中證監正式對外公布實施修改後的《上市公司重大資產重組管理辦法》，在簡化審
核程序、創新交易工具、提升監管包容度等方面作出系列安排。業內人士表示，重組新規將在更
大程度上提振市場各方信心、提升併購積極性。市場化與法治化兼具的制度設計，正在推動上市
公司利用併購重組步入高質量發展的新階段。
　
國資委部署下一步國資國企改革工作
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國務院國資委５月１５日舉行的全面深化改革領導小組２０２５年第一次全體會議提出，下一步
的國資國企改革工作，要統籌好「放得活」和「管得住」，突出解決制約國有企業高質量發展的
深層次體制機制難題，構建與新質生產力更相適應的生產關系，推動國有資本和國有企業做強做
優做大，增強核心功能、提升核心競爭力，更好履行戰略使命。
　
　
《證券時報》
　
中共中央，國務院印發《黨政機關厲行節約反對浪費條例》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央、國務院印發了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，並發出通知，要
求各地區各部門認真遵照執行。通知指出，與時俱進完善黨政機關經費管理、國內差旅、因公臨
時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等規定，強化厲行勤儉節
約、反對鋪張浪費責任落實，進一步擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度螺栓。
　
併購重組審核大提速，激發市場活力更可期
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５月１６日，中證監發布了修改後的《上市公司重大資產重組管理辦法》。隨後，滬深北三大證
券交易所共同發布新修訂的上市公司重大資產重組審核規則。建立重組簡易審核程序是此次規則
修訂的主要內容。對於符合條件的上市公司之間的吸收合併，以及運作規範、市值超過１００億
元且信息披露質量評價連續兩年為Ａ的公司發行股份購買資產且不構成重大資產重組的申請，交
易所將在２個工作日內受理，５個工作日內出具審核意見，無需上會。同時，中證監註冊時間縮
短為５個工作日內。
　
上交所：更大力度「引長錢」，為穩市場穩預期提供支持
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上交所近日舉辦商業銀行理財公司權益類資金入市專題培訓。該培訓以六部委聯合印發的《關於
推動中長期資金入市工作的實施方案》為政策指引，積極響應穩定市場運行、提振市場信心政策
導向，充分釋放ＥＴＦ在引入中長期資金方面的效能，持續壯大「長錢長投」規模。（ｅｗ）

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