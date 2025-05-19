《神州經脈》消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布

《神州經脈》內地４月經濟數據好壞參半，滬深股市整體偏弱，滬綜指今（１９日）平收，

報３３６７﹒５８點，深成指跌０﹒０８％，創業板收低０﹒３３％。金融股、酒股走低，地產

股向好，兩市成交錄得１﹒０９萬元（人民幣．下同），較上個交易日微減３０億元或０﹒３％

。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１２５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌８８點子，創５月１５日以來近一周新低，全日在７﹒２０５７至７﹒２１７８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９１６，較上個交易日升２２點子，兩連升，創４月３日以

來逾一個半月新高，和市場預測偏離１４１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，４月工業增加值同比增長６﹒１％，優於預期；固定資產投資同比增

４％，社會消費品零售總額同比增５﹒１％，均不及預期。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，

總的來看，４月外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，國民經濟頂住壓力穩定增長。專家分

析則認為，數據證實了中美貿易摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注政府穩市場政策以

及美聯儲降息節奏。



２﹒ 國家統計局公布，４月城鎮調查失業率５﹒１％，較上月微降０﹒１個百分點。１－４月

份，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒２％，與上年同期持平。另外，首４月全國房地產開發投

資同比下降１０﹒３％，降幅較１－３月擴大０﹒４個百分點；同期新建商品房銷售面積同比下

降２﹒８％，降幅比１－３月份收窄０﹒２個百分點；新建商品房銷售額２７０３５億元，下降

３﹒２％，降幅較１－３月擴大１﹒１個百分點。



３﹒ 中國３月減持美國國債１８９億美元，是今年首次減持，規模減至７６５４億美元，英國

超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。中國２０１９年是美國國債的

最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國２０多年來首次持有量超過中國。日本、英國

、加拿大和比利時等均在３月增持了美國國債，英國的持倉上升至７７９３億美元，超過中國的

７６５４億美元；日本持有最多美債，達到１﹒１３萬億美元，加拿大倉位也上升了２０１億美

元至４２６２億美元。



４﹒ 國家統計局公布２０２５年４月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市

司統計師王中華解讀數據稱，４月份，７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比持平

或略降，同比降幅均持續收窄。《路透》根據數據測算，４月７０個大中城市新建商品住宅價格

指數同比跌幅連續第六個月縮窄至４﹒０％；環比再次持平。經測算，４月７０個大中城市中，

新建住宅價格指數環比上漲的有２２個（上月２４個）；下跌４５個（上月４１個）；持平的有

３個（上月５個）。



５﹒ 華為今日下午舉行ｎｏｖａ １４系列及鴻蒙電腦新品發布會，正式發布首次應用鴻蒙操

作系統的個人電腦－－全球首款鴻蒙摺疊電腦華為ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ非凡大師，以及

華為ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｐｒｏ。央視報道指，這標誌著國產操作系統在個人電腦領域實現重要

突破。ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ非凡大師及ＨＵＡＷＥＩ ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｐｒｏ重量

分別為９７０克及１﹒１６公斤，起售價分別為２３９９９元及７９９９元。



６﹒ 華為在發布會上正式發布華為ｎｏｖａ １４系列手機，其中ｎｏｖａ １４起售價為

２６９９元，ｎｏｖａ １４ Ｐｒｏ起售價為３４９９元，ｎｏｖａ １４ Ｕｌｔｒａ起售

價為４１９９元。據介紹，ｎｏｖａ １４系列全面搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５系統，首次搭

載紅楓多光譜原色鏡頭；標配雙向北斗衛星消息，支持北斗衛星圖片消息、北斗衛星短信（文字

及位置坐標）等。



７﹒ 深交所今起一連兩天在深圳舉辦２０２５全球投資者大會。中證監副主席李明表示，近期

將出台深化科創板、創業板改革政策措施，又表示將優化合格境外投資者（ＱＦＩＩ）等機制安

排，支持符合條件的外資機構申請新業務、設立新產品，不斷健全跨境金融服務體系。深交所理

事長沙雁則稱，將持續優化深港通機制，積極推動ＲＥＩＴｓ納入深港通標的，穩步拓展跨境

ＥＴＦ產品互聯互通和指數產品交叉掛牌，



８﹒ 英偉達ＣＥＯ黃仁勳今日在北流舉行台北電腦展首場主題演講，宣布英偉達台灣辦公室將

設於台北市的北投士林科技園區。此外，黃仁勳提出以ＮＶＬｉｎｋ為基礎，連接１４４顆

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬ＡＩ核心的圖形處理器

（ＧＰＵ）。他並宣布，將與台積電、鴻海集團合作，在台灣打造第一座大型ＡＩ超級電腦，作

為台灣ＡＩ基礎設施和ＡＩ生態系統的基石。（ｓｌ）

