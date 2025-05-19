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AH股新聞

19/05/2025 17:00

《鍾之日記》小米逆轉勝，恒指僅微跌

　　《鍾之日記》５月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：平收。
　
　　中國４月經濟數據好壞參半，工業增加值同比增長６﹒１％，優於預期；固定資產投資同比
增４％，社會消費品零售總額同比增５﹒１％，均不及預期。分析稱，最新數據證實了中美貿易
摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注政府穩市場政策以及美聯儲降息節奏。
　
　　港股今早低開近２００點，國家統計局數據公布後，恒指跌幅縮窄，小米（０１８１０）即
將發布新車及自研手機晶片，股價上演逆轉翻紅，全日計，恒指僅跌１２點或不足０﹒１％，連
跌三日，收報２３３３２，主板成交超過１８４７億元。
　
＊Ａ股平收，政府厲行節約酒股走低＊
　
　　滬深股市整體偏弱，滬綜指今平收，報３３６７﹒５８點，深成指跌０﹒０８％，創業板收
低０﹒３３％。金融股、酒股走低，地產股向好，兩市成交錄得１﹒０９萬元人民幣，較上個交
易日微減０﹒３％。４月消費數據不及預期，加上政府厲行節約條例，要求黨政機關「過緊日子
」，拖累白酒板塊跌近１﹒８％。貴州茅台（滬：６００５１９）收挫２﹒２％，今年的股東大
會據報取消了晚宴餐敘，改為自助餐，也不提供酒水。
　
＊小米先跌後升２﹒６％，周四發布自研芯片和小米ＹＵ７＊
　
　　小米首款自研ＳｏＣ芯片和首款ＳＵＶ車型小米ＹＵ７將於同一天發布。小米集團董事長兼
ＣＥＯ雷軍今日發微博稱，小米戰略新品發布會定在５月２２日晚７點召開。受小米發布會定檔
等消息影響，小米集團（０１８１０）股價從早盤下跌轉而翻紅拉升，一度見５２﹒４５元，創
５天新高，收升２﹒６５％，報５２﹒３５元。
　
　　雷軍表示，這次重磅新品特別多，包括手機ＳｏＣ芯片小米玄戒Ｏ１、小米１５ＳＰｒｏ、
小米平板７Ｕｌｔｒａ和首款ＳＵＶ小米ＹＵ７等。他介紹，小米玄戒Ｏ１採用第二代３ｎｍ工
藝製程，力爭躋身「第一梯隊旗艦體驗」。據了解，玄戒Ｏ１是小米自主研發設計的ＳｏＣ芯片
。在玄戒立項之初，就擁有很高的目標：最新的工藝製程、旗艦級別的晶體管規模、第一梯隊的
性能與能效。
　
　　雷軍透露，四年多時間，截至今年４月底，玄戒累計研發投入已經超過了１３５億元人民幣
。目前，研發團隊已經超過了２５００人，２０２５年預計的研發投入將超過６０億元人民幣。
　
　　高盛發表研報指，基於更強勁的ＩｏＴ銷售及毛利前景，該行將小米２０２５至２０２７年
經調整淨利潤預測上調３％至６％，目標價上調至６２元，評級「買入」，預測未來數月將迎來
多重催化劑，除１５周年戰略產品發布會外，亦即將於５月底公布的首季業績、６月３日的投資
者日，以及下月的６１８購物節等。
　
＊息差承壓＋壞帳風險升，內銀股走弱＊
　
　　內地低利率環境使商業銀行息差持續承壓，國家金監總局公布數據顯示，首季商業銀行累計
實現盈利６５６９億元（人民幣．下同）；隨著存量按揭貸款利率調整、貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）重定價的影響在一季度集中顯現，一季度淨息差為１﹒４３％，與２０２４年同期和
四季度相比分別收窄１１個、９個基點。分類型看，一季度大型銀行、股份制銀行、城商行、農
商行淨息差分別收窄至１﹒３３％、１﹒５６％、１﹒３７％、１﹒５８％。
　
　　資產質量方面，一季度末商業銀行不良貸款餘額３﹒４萬億元，較上季末增加１５７４億元
；商業銀行不良貸款率１﹒５１％，較上季末上升０﹒１個百分點。大行不良率較上季末下降
０﹒０１個百分點至１﹒２２％，股份行、城商行、農商行不良率則分別上行０﹒０１個、
０﹒０３個、０﹒０６個百分點至１﹒２３％、１﹒７９％、２﹒８６％。
　
　　此外，有外電消息指，由於認為整個銀行體系的壞帳風險在快速上升，知名私募基金上海半
夏決定拋售中資銀行股。
　
　　半夏在４月一封致投資者信函中寫道，從２０２１年６月以來，全國範圍內二手房指數的跌
幅已經接近２５％。如果這樣的速度維持，全國範圍內二手房指數的跌幅到年底就會達到３０％
，按揭的首付平均水平也是３０％，借款人可能會面臨抵押品成為負資產的現實，斷供概率（即
壞帳率）會進一步加速上升。房貸壞帳風險導致當前持有銀行股開始變得風險大於收益。半夏近
期已經減倉大部分，後續擇機進一步減倉到零。
　
　　負面消息夾擊下，內銀股全面走低，交通銀行（０３３２８）挫２﹒１％，農行
（０１２８８）收低１﹒２％，招商銀行（０３９６８）及建設銀行（００９３９）跌１％，工
行（０１３９８）跌０﹒７％，中國銀行（０３９８８）軟０﹒６％。
　　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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