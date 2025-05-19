《神州金融》首季商業銀行淨息差１﹒４３％，按年收窄１１個基點

《經濟通通訊社１９日專訊》內地低利率環境使商業銀行息差持續承壓，國家金監總局公布

數據顯示，首季商業銀行累計實現盈利６５６９億元（人民幣．下同）；隨著存量按揭貸款利率

調整、貸款市場報價利率（ＬＰＲ）重定價的影響在一季度集中顯現，一季度淨息差為

１﹒４３％，與２０２４年同期和四季度相比分別收窄１１個、９個基點。分類型看，一季度大

型銀行、股份制銀行、城商行、農商行淨息差分別收窄至１﹒３３％、１﹒５６％、１﹒３７％

、１﹒５８％。



資產質量方面，一季度末商業銀行不良貸款餘額３﹒４萬億元，較上季末增加１５７４億元

；商業銀行不良貸款率１﹒５１％，較上季末上升０﹒１個百分點。大行不良率較上季末下降

０﹒０１個百分點至１﹒２２％，股份行、城商行、農商行不良率則分別上行０﹒０１個、

０﹒０３個、０﹒０６個百分點至１﹒２３％、１﹒７９％、２﹒８６％。



從風險抵補能力看，一季度末商業銀行貸款損失準備餘額為７﹒２萬億元，較上季末增加

２２７３億元；撥備覆蓋率為２０８﹒１３％，較上季末下降３﹒０６個百分點；貸款撥備率為

３﹒１５％，較上季末下降０﹒０３個百分點。同期商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率

、一級資本充足率、一級核心資本充足率分別降至１５﹒２８％、１２﹒１８％、１０﹒７０％

。（ｃｔ）

