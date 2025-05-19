  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 08:50

【大國博弈】中國３月減持美債，規模７６５４億美元退居第三債主

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國３月減持美國國債１８９億美元，是今年首次減持，規模
減至７６５４億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。
　
　　中國２０１９年是美國國債的最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國２０多年來
首次持有量超過中國。
　
　　就３月而言，日本、英國、加拿大和比利時等增持了美國國債，英國的持倉上升至７７９３
億美元，超過中國的７６５４億美元；日本持有最多美債，達到１﹒１３萬億美元，加拿大倉位
也上升了２０１億美元至４２６２億美元。
　
＊３月外國持有美國國債規模按年升近１２％＊
　
　　美國財政部數據顯示，３月外國持有美國國債規模單月增加２３３１億美元，達到９﹒０５
萬億元創新高，按年升近１２％，連續３個月上升。
　
　　據英國《金融時報》報道，英國持有的美國國債增加與外匯儲備關係不大，它更多反映的是
倫敦作為國際資本註冊地的作用，歐洲持有美國國債的機構包括保險公司、銀行和託管機構，還
有一些對沖基金持有美國國債，並通過出售期貨或掉期套利，這些頭寸被稱為「基差交易」。
（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

狂人未棄高關稅，減債削支始正路

16/05/2025 08:07

關稅戰

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處