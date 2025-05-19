【大國博弈】中國３月減持美債，規模７６５４億美元退居第三債主

《經濟通通訊社１９日專訊》中國３月減持美國國債１８９億美元，是今年首次減持，規模

減至７６５４億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。



中國２０１９年是美國國債的最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國２０多年來

首次持有量超過中國。



就３月而言，日本、英國、加拿大和比利時等增持了美國國債，英國的持倉上升至７７９３

億美元，超過中國的７６５４億美元；日本持有最多美債，達到１﹒１３萬億美元，加拿大倉位

也上升了２０１億美元至４２６２億美元。



＊３月外國持有美國國債規模按年升近１２％＊



美國財政部數據顯示，３月外國持有美國國債規模單月增加２３３１億美元，達到９﹒０５

萬億元創新高，按年升近１２％，連續３個月上升。



據英國《金融時報》報道，英國持有的美國國債增加與外匯儲備關係不大，它更多反映的是

倫敦作為國際資本註冊地的作用，歐洲持有美國國債的機構包括保險公司、銀行和託管機構，還

有一些對沖基金持有美國國債，並通過出售期貨或掉期套利，這些頭寸被稱為「基差交易」。

（ｒｙ）

