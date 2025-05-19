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AH股新聞

19/05/2025 14:55

《中國要聞》九部門發文加快推動科技服務業全面發展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》工業和信息化部等九部門印發《關於加快推進科技服務業高質
量發展的實施意見》，提出要加快轉型升級，推動科技服務業高端化、智能化、綠色化、融合化
發展；建設國家統一技術交易服務平台，加速技術要素市場化配置。
　
　　工信部官網刊登新聞稿並稱，要推動科技服務業全面發展，圍繞研究開發、技術轉移轉化、
企業孵化、技術推廣、檢驗檢測認証、信息技術、工程技術、科技金融、知識產權、科技咨詢及
其他科技服務等重點領域進行全面部署，明確發展任務。
　
　　同時，要優化科技服務業發展生態。培育壯大服務主體，引導科技服務機構專業化、市場化
、平台化發展。發展一體化技術市場，優化技術市場政策環境，建設國家統一技術交易服務平台
，加速技術要素市場化配置。推動質量持續提升，引導科技服務機構牢固樹立質量第一的意識，
推廣應用先進質量管理和方法，加強服務質量管理。強化標準支撐引領，加強標準體系建設，加
快研制一批重點領域標準，強化標準實施，提升科技服務業標準化發展水平。
　
　　另外，還要建設專業人才隊伍，加強人才培養基地建設，健全技術經理人的引進、培養、使
用、激勵機制。推動集聚發展，建設科技服務業創新發展集聚區，引導高水平研發機構、高層次
人才、社會資本等各類創新要素聚合。（ｒｙ）

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