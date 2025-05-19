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AH股新聞

19/05/2025 16:43

《華為動向》華為發布ｎｏｖａ　１４系列手機，售２６９９元起

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華為今日下午舉行ｎｏｖａ　１４系列及鴻蒙電腦新品發布會
，正式發布華為ｎｏｖａ　１４系列，其中ｎｏｖａ　１４起售價為２６９９元（人民幣．下同
），ｎｏｖａ　１４　Ｐｒｏ起售價為３４９９元，ｎｏｖａ　１４　Ｕｌｔｒａ起售價為
４１９９元。
　
　　據介紹，ｎｏｖａ　１４系列首次搭載紅楓多光譜原色鏡頭。其中ｎｏｖａ　１４　
Ｕｌｔｒａ搭載業界獨家５０００萬ＲＹＹＢ大光圈潛望長焦，支持３﹒７倍光學變焦和１００
倍數字變焦；前置影像再突破，支持５０００萬超聚光人像追焦雙攝，並首發前置雙快門風馳閃
拍。
　
　　此外，ｎｏｖａ　１４系列手機全面搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　５系統，首發支持魔法移圖
、首次支持人像精修功能，同時支持真人感小藝、小藝幫接、隔空傳送等功能，首發心情文字主
題。全系列手機標配雙向北斗衛星消息，支持北斗衛星圖片消息、北斗衛星短信（文字及位置坐
標），還首次支持智控鍵，並支持碰一碰分享、實況窗、華為帳號一鍵登錄、暢行無憂卡等功能

　
＊華為路由Ｘ１系列即日可升級，實現Ｗｉ－Ｆｉ　７＋功能＊
　
　　另外，華為終端ＢＧ首席執行官何剛在發布會上宣布，上個月發布的華為路由Ｘ１系列即日
起可通過ＯＴＡ升級，實現Ｗｉ－Ｆｉ　７＋功能。（ｓｌ）

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