《華為動向》華為發布ｎｏｖａ　１４系列手機，售２６９９元起

《經濟通通訊社１９日專訊》華為今日下午舉行ｎｏｖａ １４系列及鴻蒙電腦新品發布會

，正式發布華為ｎｏｖａ １４系列，其中ｎｏｖａ １４起售價為２６９９元（人民幣．下同

），ｎｏｖａ １４ Ｐｒｏ起售價為３４９９元，ｎｏｖａ １４ Ｕｌｔｒａ起售價為

４１９９元。



據介紹，ｎｏｖａ １４系列首次搭載紅楓多光譜原色鏡頭。其中ｎｏｖａ １４

Ｕｌｔｒａ搭載業界獨家５０００萬ＲＹＹＢ大光圈潛望長焦，支持３﹒７倍光學變焦和１００

倍數字變焦；前置影像再突破，支持５０００萬超聚光人像追焦雙攝，並首發前置雙快門風馳閃

拍。



此外，ｎｏｖａ １４系列手機全面搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５系統，首發支持魔法移圖

、首次支持人像精修功能，同時支持真人感小藝、小藝幫接、隔空傳送等功能，首發心情文字主

題。全系列手機標配雙向北斗衛星消息，支持北斗衛星圖片消息、北斗衛星短信（文字及位置坐

標），還首次支持智控鍵，並支持碰一碰分享、實況窗、華為帳號一鍵登錄、暢行無憂卡等功能

。



＊華為路由Ｘ１系列即日可升級，實現Ｗｉ－Ｆｉ ７＋功能＊



另外，華為終端ＢＧ首席執行官何剛在發布會上宣布，上個月發布的華為路由Ｘ１系列即日

起可通過ＯＴＡ升級，實現Ｗｉ－Ｆｉ ７＋功能。（ｓｌ）

