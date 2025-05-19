【新股上市】寧德明登陸港股，曾毓群：重卡電動化比例料升到五成

《經濟通通訊社１９日專訊》本周二（５月２０日），全球動力電池龍頭企業－－寧德時代

（０３７５０）（深：３００７５０）將正式在港股主板上市，已確定本次Ｈ股發行的最終價格

為每股２６３港元。本次上市是寧德時代在港的二次上市，也是本年度截至目前上市籌資額最大

的「Ａ＋Ｈ」股項目。



５月１８日，在新一代重卡換電生態發布會上，寧德時代董事長曾毓群表示，電動產品在當

前重卡新車銷量中佔比較低，２０２４年約為１０％。但寧德時代預計，未來三年，重卡電動化

比例將迅速提升到５０％。



當天，寧德時代發布了「７５號重卡標準換電塊」。寧德時代換電業務總經理、時代騏驥

ＣＥＯ楊峻介紹，因化學體系、尺寸規格差異，電池產品種類繁多，寧德時代選擇使用體積來命

名換電塊產品。７５號代表體積為０﹒７５立方米。時代騏驥是寧德時代重卡換電品牌。



楊峻稱，國內乘用車電動化比例已達到５０％，重卡當前狀態明顯落後。他認為，電動重卡

的主要短板在於充電時間長，使用場景因此受限。寧德時代的方案可以實現重卡５分鍾換電，未

來，時間還將縮短至３分多鍾。而為了確保重卡干線物流效率，寧德時代啟動了重卡換電組網計

劃。



２０２５年，寧德時代擬在京津冀、長三角和大灣區等１３個核心區域建設３００座換電站

，貫穿１１條干線。該公司計劃，到２０３０年，建成「八縱十橫」換電網，覆蓋的高速及省道

干線連接全國１６大城市群，全長１５萬公里。行駛在這些高速及省道干線上的重卡約對應全國

運力的８０％。（ｊｑ）

