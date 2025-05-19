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19/05/2025 10:32

【聚焦數據】內地４月原煤、原油、電力生產增速回落

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據國家統計局消息，４月份，規模以上工業（以下簡稱規上工
業）原煤、原油、電力生產增速回落，天然氣生產增速加快。
　
＊４月原煤、原油、天然氣生產增長，原油加工放緩＊
　
　　原煤生產穩定增長。４月份，規上工業原煤產量３﹒９億噸，同比增長３﹒８％，增速比３
月份回落５﹒８個百分點；日均產量１２９８萬噸。１－４月份，規上工業原煤產量１５﹒８億
噸，同比增長６﹒６％。
　
　　原油生產保持增長。４月份，規上工業原油產量１７７２萬噸，同比增長１﹒５％，增速比
３月份放緩２﹒０個百分點；日均產量５９﹒１萬噸。１－４月份，規上工業原油產量７１８１
萬噸，同比增長１﹒２％。
　
　　原油加工有所放緩。４月份，規上工業加工原油５８０３萬噸，同比下降１﹒４％，３月份
為增長０﹒４％；日均加工１９３﹒４萬噸。１－４月份，規上工業加工原油２４０２７萬噸，
同比增長０﹒８％。
　
　　天然氣生產增速加快。４月份，規上工業天然氣產量２１５億立方米，同比增長８﹒１％，
增速比３月份加快３﹒１個百分點；日均產量７﹒２億立方米。１－４月份，規上工業天然氣產
量８７４億立方米，同比增長５﹒３％。
　
＊電力生產增速放緩，水電由增轉降＊
　
　　規上工業電力生產平穩增長。４月份，規上工業發電量７１１１億千瓦時，同比增長
０﹒９％，增速比３月份放緩０﹒９個百分點；日均發電２３７﹒０億千瓦時。１－４月份，規
上工業發電量２９８４０億千瓦時，同比增長０﹒１％，扣除天數原因，日均發電量同比增長
０﹒９％。
　
　　分品種看，４月份，規上工業火電降幅持平，水電由增轉降，核電增速放緩，風電、太陽能
發電增速加快。其中，規上工業火電同比下降２﹒３％，降幅與３月份持平；規上工業水電下降
６﹒５％，３月份為增長９﹒５％；規上工業核電增長１２﹒４％，增速放緩１０﹒６個百分點
；規上工業風電增長１２﹒７％，增速加快４﹒５個百分點；規上工業太陽能發電增長
１６﹒７％，增速加快７﹒８個百分點。（ｊｑ）

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