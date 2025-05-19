  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 15:23

《中國要聞》上海：三年新培養持證直播技能人才５萬名

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上海市人力資源和社會保障局等四部門印發《上海市直播經濟
技能人才培養工作方案（２０２５－２０２７年）》。
　
　　方案明確，２０２５－２０２７年，上海市直播經濟技能人才隊伍建設目標為：直播經濟技
能人才培訓評價服務進一步擴容，全市開展直播技能培訓評價６萬人次；直播經濟技能人才規模
和結構進一步優化，全市新培養持證直播技能人才５萬名，其中包含中、高級及以上４萬名，全
市直播技能人才總量供給和整體素質與直播經濟發展需求基本匹配；直播經濟技能人才職業發展
通道進一步拓寬，技能等級向上突破高級技師，逐步向特級技師、首席技師發展。
　
　　《方案》提及，加快開發直播技能標準。探索建立以網絡主播、互聯網營銷師、全媒體運營
師、供應鏈管理師等國家職業標準為主體，相關專項職業能力規範、新技能項目為補充，涵蓋直
播經濟全鏈條的「上海直播技能標準體系」，引領直播技能人才隊伍建設。發揮國家公共就業服
務上海中心作用，先行先試承接直播經濟急需的新職業標準開發。對國家職業標準暫未覆蓋的，
支持龍頭企業等主體開發一批專項職業能力培訓評價項目或新技能項目，「短周期、大規模」開
展技能人才培養。（ｊｑ）

【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處