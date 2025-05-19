《神州能源》內地汽柴油價每噸降２３０元、２２０元，年內第五降

《經濟通通訊社１９日專訊》國內成品油價迎年內「第五降」。據國家發展改革委消息，新

一輪成品油調價窗口將於今天（５月１９日）２４時開啟。本次油價調整具體情況如下：國內汽

、柴油零售限價每噸分別下調２３０元（人民幣．下同）、２２０元。



全國平均來看：９２號汽油每升下調０﹒１８元，９５號汽油每升下調０﹒１９元，０號柴

油每升下調０﹒１９元。加滿一箱５０升的９２號汽油將節省９元。（ｊｑ）





