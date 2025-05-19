《打擊貪腐》陝西政協原主席韓勇受賄逾２﹒６億，一審被判死緩

《經濟通通訊社１９日專訊》廣西壯族自治區南寧市中級人民法院今日一審公開宣判全國政

協人口資源環境委員會原副主任，陝西省政協原黨組書記、主席韓勇受賄案，對被告人韓勇以受

賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物

及孳息依法上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明：１９９３年至２０２３年，韓勇利用擔任吉林省松原市人民檢察院黨組書記、

檢察長，吉林省人民檢察院黨組成員、副檢察長，吉林省紀委副書記，新疆維吾爾自治區黨委常

委、組織部部長、副書記，陝西省政協黨組書記、主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便

利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、干部任用等事項上謀取利益，直接或通過他

人非法收受財物共計折合人民幣２﹒６１億餘元。



公開簡歷顯示，韓勇生於１９５６年１０月，吉林九台人，１９７６年４月入黨，１９７４

年６月參加工作，中央黨校研究生院國際政治專業畢業，中央黨校研究生學歷。２０２３年１０

月１９日，韓勇被通報受查，２０２４年４月２２日被通報開除黨籍，同年４月２９日涉受賄被

捕。



值得關注的是，２０１９年４月，韓勇曾作為中央掃黑除惡第２０督導組組長帶隊進駐雲南

。該督導組進駐期間，昆明市打掉了一批涉黑涉惡犯罪團夥。其中，就包括引發社會高度關注的

孫小果團夥。（ｊｑ）

