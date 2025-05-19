【傾力救市】新華保險獲批與相關機構設鴻鵠基金三期：將盡早入市

《經濟通通訊社１９日專訊》據《財聯社》報道，從業內獲悉，國家金融監督管理總局近日

批覆同意新華保險參與第三批保險資金長期投資改革試點。新華保險擬聯合相關機構共同發起設

立鴻鵠基金三期，並最終於５月１３日獲得批覆。隨著鴻鵠基金三期的成功獲批，新華保險已連

續參與設立了三期鴻鵠基金。新華保險表示，將盡快推進保險資金長期投資改革試點三期工作落

地，實現中長期資金盡早入市，全力為資本市場的健康發展保駕護航。



上周五內媒報道指，中國人壽資產管理有限公司（下稱「國壽資產」）已於５月１３日獲金

監總局批覆同意參與第三批保險資金長期投資改革試點，而國壽資產於４月９日向金融監管總局

遞交申請稱，擬聯合相關機構共同發起設立鴻鵠基金三期。



此前，在金監總局的指導和支持下，中國人壽與相關機構聯合發起設立總規模５００億元（

人民幣．下同）的鴻鵠基金，由國壽資產與新華資產發起設立的國豐興華（北京）私募基金管理

有限公司擔任基金管理人，率先開展保險資金長期投資改革試點，並於２０２４年３月４日正式

啟動投資。截至２０２５年３月初，鴻鵠基金一期已成功投資落地５００億元。



２０２５年３月５日，國家金融監督管理總局正式批覆鴻鵠基金二期，規模２００億元，計

劃近期投資入市，主要聚焦大市值、流動性好和較高市場影響力的優質上市公司，通過長期持有

此類資產，進一步發揮長期資本、耐心資本作用。（ｓｌ）

