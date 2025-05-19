《Ａ股行情》中國３月減持美債，滬綜指低開０﹒０５％

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒０５％，報

３３６５﹒８８點，深成指低開０﹒０８％，創業板指低開０﹒０７％，盤初航運股造好，日用

化工股走低。



中國３月減持美國國債１８９億美元，是今年首次減持，規模減至７６５４億美元，令英國

超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。



今日有多項重磅經濟數據公布，包括４月份工業增加值、社會消費品零售總額等，市場預計

受美國關稅措施影響，當月數值增速料放緩。



據《新華社》周日（１８日）報道，中共中央、國務院印發了修訂後的《黨政機關厲行節約

反對浪費條例》，要求完善黨政機關經費管理、國內差旅、餐飲和辦公用房等領域強化厲行勤儉

節約、反對鋪張浪費責任落實，進一步擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度螺栓。此舉顯示在推動

經濟復甦之際，國家主席習近平正在強化節儉政策。



中證監發布《關於修改＜上市公司重大資產重組管理辦法＞的決定》。此次修訂在簡化審核

程序、創新交易工具、提升監管包容度等方面作出優化。



人民銀行今日進行１３５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４３０億

元逆回購到期，即今日淨投放９２０億元。本周公開市場有４８６０億元逆回購到期。（ｒｙ）

