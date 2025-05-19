《Ａ股行情》工業零售固投增速齊回落，滬綜指半日跌０﹒０９％

《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布４月經濟數據，內地工業增加值同比增

６﹒１％，高於預期的５﹒５％，但增幅較３月回落１﹒６個百分點；社會消費品零售總額同比

增５﹒１％，略低預期，並較３月回落０﹒８個百分點；首４月固定資產投資同比增４％，略低

於預期的４﹒２％，並較首３月略為回落０﹒２個百分點。



多項關鍵指數顯現關稅衝擊，Ａ股三大指數早盤小幅走跌。滬綜指上午收跌０﹒０９％，報

３３６４﹒４４點，深成指也軟０﹒３６％，創業板指跌０﹒５３％。滬深兩市半天成交

７０７５億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４１８億元或６﹒３％。



板塊上看，白酒股跌幅最深，半日挫近２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌３﹒８％。

機器人概念股也迎來調整，板塊指數軟１﹒７％，龍溪股份（滬：６００５９２）跌停。另外，

港口航運仍強，可控核聚變升幅居前。



另外，房地產板塊表現活躍，深振業Ａ（深：０００００６）等多股升停。４月７０個大中

城市商品住宅銷售價格同比降幅持續收窄；環比再次持平。分析人士認為，經濟環境仍存在不確

定性，「還是需要一個逐步的過程來止跌回穩」，最大阻力還是購房人信心不足，當下房地產市

場上漲暫缺廣泛的支撐。（ｒｙ）

