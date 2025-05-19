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AH股新聞

19/05/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指今平收，中美貿易戰拖累４月經濟

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地４月經濟數據好壞參半，工業增加值同比增長６﹒１％，
優於預期；固定資產投資同比增４％，社會消費品零售總額同比增５﹒１％，均不及預期。分析
稱，最新數據證實了中美貿易摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注穩市場政策以及美聯
儲降息節奏。
　
　　滬深股市整體偏弱，滬綜指今平收，報３３６７﹒５８點，深成指跌０﹒０８％，創業板收
低０﹒３３％。金融股、酒股走低，地產股向好，兩市成交錄得１﹒０９萬元（人民幣．下同）
，較上個交易日微減３０億元或０﹒３％。
　
　　國家統計局稱，儘管外部影響加大，但中國經濟回升的態勢沒有改變；下階段將著力穩就業
、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟持續回升向好。市場認為，未來中美博弈之路料仍曲折，
關稅對經濟的衝擊仍將進一步顯現，但在一系列金融政策支持下，預計二季度經濟增長將保持穩
定。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８７７﹒１５　　－０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６７﹒５８　　　０﹒００　　　　４３７１﹒７８　　
　　深證成指　　１０１７１﹒０９　－０﹒０８　　　　６４９２﹒９６　　
　　創業板指　　２０３２﹒７６　　－０﹒３３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９５﹒２５　　　０﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒６２　　＋０﹒１１　　　　　１﹒０４　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９０﹒０１　　－０﹒４２　　　　　０﹒６４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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