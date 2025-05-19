《Ａ股行情》滬綜指今平收，中美貿易戰拖累４月經濟

《經濟通通訊社１９日專訊》內地４月經濟數據好壞參半，工業增加值同比增長６﹒１％，
優於預期；固定資產投資同比增４％，社會消費品零售總額同比增５﹒１％，均不及預期。分析
稱，最新數據證實了中美貿易摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注穩市場政策以及美聯
儲降息節奏。
滬深股市整體偏弱，滬綜指今平收，報３３６７﹒５８點，深成指跌０﹒０８％，創業板收
低０﹒３３％。金融股、酒股走低，地產股向好，兩市成交錄得１﹒０９萬元（人民幣．下同）
，較上個交易日微減３０億元或０﹒３％。
國家統計局稱，儘管外部影響加大，但中國經濟回升的態勢沒有改變；下階段將著力穩就業
、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟持續回升向好。市場認為，未來中美博弈之路料仍曲折，
關稅對經濟的衝擊仍將進一步顯現，但在一系列金融政策支持下，預計二季度經濟增長將保持穩
定。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３８７７﹒１５ －０﹒３１
上證指數 ３３６７﹒５８ ０﹒００ ４３７１﹒７８
深證成指 １０１７１﹒０９ －０﹒０８ ６４９２﹒９６
創業板指 ２０３２﹒７６ －０﹒３３
科創５０ ９９５﹒２５ ０﹒００
Ｂ股指數 ２５９﹒６２ ＋０﹒１１ １﹒０４
深證Ｂ指 １１９０﹒０１ －０﹒４２ ０﹒６４
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