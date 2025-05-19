《海納智見－荀玉根》盈利確認上行趨勢－港股２０２４年年報點評

《海納智見》２０２４年港股盈利增速進一步上升。與Ａ股不同，港交所僅規定港股上市公

司披露中期報告和年度報告，其中年報的截止時間為每個會計年度結束後的四個月內。截至

２０２５╱４╱３０，已披露２０２４年年報的港股上市公司有２５０７家，按數量計算的披露

率達９５％，按２０２４年上半年歸母淨利潤計算的披露率為１００％，基本可以代表港股整體

的業績表現。



２０２４年港股盈利增速進一步上升。２０２４年港股營收增速繼續下探，２０２４╱

２４Ｈ１全部港股營收累計同比分別為１﹒２％╱１﹒９％。２０２４年港股淨利潤增速進一步

上升，２０２４╱２４Ｈ１全部港股歸母淨利潤累計同比分別為９﹒８％╱７﹒５％。展望未來

，在國內政策發力的大背景下經濟有望維持韌性，疊加科技周期回升，預計港股盈利增速維持高

位。



２０２４年全部港股ＲＯＥ小幅上升至７﹒０％，資產周轉率回升是主因。全部港股

２０２４╱２４Ｈ１ ＲＯＥ（ＴＴＭ）為７﹒０％╱６﹒７％，處於歷史較低水平。根據杜邦

分析，資產周轉率是２０２４年港股ＲＯＥ小幅上升的主要原因。具體而言：（１）淨利潤率維

持穩定，顯示企業生產成本與產品價格較為穩定。（２）資產周轉率有所上升，表明資產利用效

率提升。（３）槓桿率小幅提升，說明企業擴張意願小幅回升。



２０２４年港股信息技術、金融與醫療保健板塊盈利改善最明顯。從業績增速來看，信息技

術與可選消費板塊盈利增速最靠前，信息技術金融、醫療保健板塊盈利改善幅度最顯著。從盈利

能力來看，可選消費、信息技術和能源板塊ＲＯＥ絕對水平最高，信息技術、金融和醫療保健板

塊ＲＯＥ改善幅度最大。



２０２４年港股日常消費及部分可選消費板塊盈利邊際走弱。從業績增速來看，日常消費中

食品與主要用品零售、家庭與個人用品行業歸母淨利潤增速下降最多，可選消費中零售行業仍維

持高增、但增速下滑。從盈利能力來看，半導體與半導體生產設備、家庭與個人用品行業盈利能

力也受到較大衝擊。



風險提示：部分數據披露不全造成偏誤。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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