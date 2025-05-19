  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 12:21

《海納智見－荀玉根》盈利確認上行趨勢－港股２０２４年年報點評

　　《海納智見》２０２４年港股盈利增速進一步上升。與Ａ股不同，港交所僅規定港股上市公
司披露中期報告和年度報告，其中年報的截止時間為每個會計年度結束後的四個月內。截至
２０２５╱４╱３０，已披露２０２４年年報的港股上市公司有２５０７家，按數量計算的披露
率達９５％，按２０２４年上半年歸母淨利潤計算的披露率為１００％，基本可以代表港股整體
的業績表現。
　
　　２０２４年港股盈利增速進一步上升。２０２４年港股營收增速繼續下探，２０２４╱
２４Ｈ１全部港股營收累計同比分別為１﹒２％╱１﹒９％。２０２４年港股淨利潤增速進一步
上升，２０２４╱２４Ｈ１全部港股歸母淨利潤累計同比分別為９﹒８％╱７﹒５％。展望未來
，在國內政策發力的大背景下經濟有望維持韌性，疊加科技周期回升，預計港股盈利增速維持高
位。
　
　　２０２４年全部港股ＲＯＥ小幅上升至７﹒０％，資產周轉率回升是主因。全部港股
２０２４╱２４Ｈ１　ＲＯＥ（ＴＴＭ）為７﹒０％╱６﹒７％，處於歷史較低水平。根據杜邦
分析，資產周轉率是２０２４年港股ＲＯＥ小幅上升的主要原因。具體而言：（１）淨利潤率維
持穩定，顯示企業生產成本與產品價格較為穩定。（２）資產周轉率有所上升，表明資產利用效
率提升。（３）槓桿率小幅提升，說明企業擴張意願小幅回升。
　
　　２０２４年港股信息技術、金融與醫療保健板塊盈利改善最明顯。從業績增速來看，信息技
術與可選消費板塊盈利增速最靠前，信息技術金融、醫療保健板塊盈利改善幅度最顯著。從盈利
能力來看，可選消費、信息技術和能源板塊ＲＯＥ絕對水平最高，信息技術、金融和醫療保健板
塊ＲＯＥ改善幅度最大。
　
　　２０２４年港股日常消費及部分可選消費板塊盈利邊際走弱。從業績增速來看，日常消費中
食品與主要用品零售、家庭與個人用品行業歸母淨利潤增速下降最多，可選消費中零售行業仍維
持高增、但增速下滑。從盈利能力來看，半導體與半導體生產設備、家庭與個人用品行業盈利能
力也受到較大衝擊。
　
風險提示：部分數據披露不全造成偏誤。
　
《國泰海通證券首席經濟學家　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰19/05/2025 12:05  【數據解讀】統計局：房地產續止跌回穩，部分城市交易活躍度提升

其他AH股新聞
More

19/05/2025 12:04  《提振Ａ股》深交所沙雁：積極推動ＲＥＩＴｓ納入深港通標的

19/05/2025 12:04  胡潤發布二十大中國新茶飲品牌，蜜雪、古茗、茶姬分列前三

19/05/2025 12:04  《Ａ股焦點》恒瑞醫藥港股據報提前截止機構認購，Ａ股半日跌１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處