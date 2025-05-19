  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2025 09:37

《中國房產》統計局：４月７０城樓價同比續收窄，環比持平或略降

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布２０２５年４月份商品住宅銷售價格變動情況
統計數據。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年４月份，７０個大中城
市中，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或略降，同比降幅均持續收窄。
　
＊一線城市新樓樓價環比漲轉平，二手樓價轉降＊
　
　　４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為持平。其中，北京和
上海分別上漲０﹒１％和０﹒５％，廣州和深圳分別下降０﹒２％和０﹒１％。二線城市新建商
品住宅銷售價格環比持平，與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降
幅與上月相同。
　
　　４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒２％。其中上海
上漲０﹒１％，廣州持平，北京和深圳分別下降０﹒６％和０﹒３％。二、三線城市二手住宅銷
售價格環比均下降０﹒４％，降幅比上月分別擴大０﹒２個和０﹒１個百分點。
　
＊各線城市一二手樓價同比降幅均收窄＊
　
　　４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒１％，降幅比上月收窄０﹒７個百分
點。其中，上海上漲５﹒９％，北京、廣州和深圳分別下降５﹒０％、６﹒３％和３﹒０％。二
、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降３﹒９％和５﹒４％，降幅分別收窄０﹒５個和
０﹒３個百分點。
　
　　４月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒２％，降幅比上月收窄０﹒９個百分點。
其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒０％、０﹒６％、７﹒４％和３﹒７％。二、三線
城市二手住宅銷售價格同比分別下降６﹒５％和７﹒４％，降幅分別收窄０﹒５個和０﹒４個百
分點。（ｓｌ）
　

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處