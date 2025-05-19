《中國房產》統計局：４月７０城樓價同比續收窄，環比持平或略降

《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布２０２５年４月份商品住宅銷售價格變動情況

統計數據。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年４月份，７０個大中城

市中，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或略降，同比降幅均持續收窄。



＊一線城市新樓樓價環比漲轉平，二手樓價轉降＊



４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為持平。其中，北京和

上海分別上漲０﹒１％和０﹒５％，廣州和深圳分別下降０﹒２％和０﹒１％。二線城市新建商

品住宅銷售價格環比持平，與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降

幅與上月相同。



４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒２％。其中上海

上漲０﹒１％，廣州持平，北京和深圳分別下降０﹒６％和０﹒３％。二、三線城市二手住宅銷

售價格環比均下降０﹒４％，降幅比上月分別擴大０﹒２個和０﹒１個百分點。



＊各線城市一二手樓價同比降幅均收窄＊



４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒１％，降幅比上月收窄０﹒７個百分

點。其中，上海上漲５﹒９％，北京、廣州和深圳分別下降５﹒０％、６﹒３％和３﹒０％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降３﹒９％和５﹒４％，降幅分別收窄０﹒５個和

０﹒３個百分點。



４月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒２％，降幅比上月收窄０﹒９個百分點。

其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒０％、０﹒６％、７﹒４％和３﹒７％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降６﹒５％和７﹒４％，降幅分別收窄０﹒５個和０﹒４個百

分點。（ｓｌ）



