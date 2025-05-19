《提振Ａ股》中證監：Ａ股估值仍處相對低位，配置價值進一步凸顯

《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會副主席李明今日在深圳舉行的２０２５全球投資者

大會上致辭時表示，目前Ａ股估值水平仍處於相對低位，滬深３００市盈率１２﹒６，明顯低於

境外市場主要指數，配置價值進一步凸顯。



李明稱，目前各類境外投資者持有Ａ股流通市值穩定在３萬億元人民幣左右，是Ａ股市場的

重要參與力量。隨著中國經濟高質量發展成效的進一步彰顯，隨著改革開放活力的進一步釋放，

中國資本市場必將成為更多外資投資興業的重要平台，為全球投資者共享中國發展紅利提供更多

機遇。



由深圳證券交易所主辦的２０２５全球投資者大會今起一連兩天在深圳舉行，大會以「新質

生產力：投資中國新機遇－－開放創新的深圳市場」為主題，中國證監會、深圳市政府、深交所

負責人以及世界交易所聯合會主席出席開幕式並致辭，近４００名金融監管機構及交易所、主權

財富基金、養老金、資產管理公司、創投機構、評級機構、中介機構、指數供應商、高校科研機

構、行業協會組織以及深市上市公司等代表現場參會。大會將通過主旨演講、圓桌討論、公司路

演等形式，展現中國資產和Ａ股市場投資價值。（ｓｌ）

